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«Авито Работа»: за последний год работодатели стали на 55% чаще предлагать соискателям бонусы в виде процентов от продаж

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность получать бонусы в виде процента от сделок в дополнение к окладу. В период с января по ноябрь 2024 г. таких вакансий стало на 55% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Согласно данным анализа, наибольшая доля подобных вакансий приходится на сферу продаж, которая составляет 43,3% от общего числа таких предложений. В среднем компании предлагают соискателям оклад около 52 068 руб. в месяц за полный рабочий день, не считая возможных бонусов.

Сфера телекоммуникаций и связи занимает второе место с долей в 12,7% от всех вакансий, где предлагаются бонусы в виде процентов от сделок. Работодатели в этом секторе предлагают соискателям в среднем около 41 467 руб. в месяц при полной занятости без учета премий.

Третью строчку занимает сфера маркетинга, рекламы и PR, на которую приходится 12,3% от общего числа вакансий с упоминанием дополнительных бонусов. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников в отрасли составила 44 792 руб. в месяц за полный рабочий день.

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Пять сфер, где работодатели чаще всего указывают возможность для соискателя получать бонусы в виде процента со сделок

«На фоне развития российского бизнеса конкуренция на рынке растет. Компании нуждаются в профессионалах, способных привлечь клиентов и увеличить выручку организаций. Как следствие, последние годы мы наблюдаем стабильный спрос на сотрудников сферы продаж и работы с клиентами. Для покрытия кадровых потребностей работодатели все чаще предлагают соискателям дополнительные бонусы и социальные льготы, а также принимают на работу специалистов без опыта с возможностью обучения на рабочем месте», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

Наибольший прирост вакансий с таким форматом мотивации зафиксирован среди менеджеров по работе с клиентами — количество вакансий увеличилось на 116% за год. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников с минимальным опытом работы составила около 48 891 руб. в месяц за полный рабочий день, не считая премии и бонусы.

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Востребованными оказались также операторы колл-центров: рост числа вакансий на эту позицию составил 96%, а соискатели на должность могут рассчитывать в среднем на 47 747 руб. оклада ежемесячно.

Менеджеры по продажам остаются незаменимыми участниками бизнес-процессов, где значительную часть дохода составляют премиальные вознаграждения. Число предложений для этих специалистов увеличилось на 90% за год, а средние зарплатные предложения для сотрудников с небольшим опытом работы при полной занятости достигают 78 969 руб. в месяц.

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Пять профессий с наибольшим приростом вакансий с возможностью получать бонусы в виде процента со сделок

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