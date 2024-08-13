Swed House внедрила систему лояльности на основе Set Loyalty

Сеть магазинов мебели и товаров для дома Swed House внедрила систему лояльности на основе платформы Set Loyalty, которую разрабатывает CSI. По итогам первых двух месяцев работы с Set Loyalty ритейлер увидел значительное повышение бизнес-показателей.

Торговая сеть Swed House состоит из трех магазинов в Санкт-Петербурге. Для поощрения постоянных клиентов и привлечения новых в конце апреля 2024 г. компания внедрила бонусную программу лояльности с помощью инструмента Set Loyalty.

За два первых месяца (май и июнь) применения Set Loyalty компания добилась следующих результатов: всего в программе зарегистрировался 3451 покупатель. Конверсия в первую покупку среди них составила 77,16%. Хотя бы одну покупку в июне совершили 54,1% покупателей от общего количества участников; в июне к программе присоединились 1974 человека. Из них 85,06% совершили первую покупку в течение этого же месяца; активных участников программы лояльности (посетили магазин хотя бы один раз за месяц) в июне было 1867 — 54,1% от всей базы; доля транзакций с использованием бонусной карты составила 34% от общего количества чеков; доля программы лояльности в выручке сети составила 59,28%; частота покупок среди участников программы — 1,21 раз в месяц; средний чек участников программы был в 2,9 раз больше среднего чека анонимных покупателей; среднее количество товаров в чеке участника программы было в 1,82 раза больше, чем у анонимных покупателей; средняя стоимость одного товара в чеке участника программы в 1,61 раза больше по сравнению с анонимными покупателями.

Специально для Swed House в анкету в Set Loyalty были добавлены дополнительные поля — пол, email, дети. Из всех зарегистрировавшихся покупателей свой пол указали 84,79%, почту — 50,62%. Пункт о несовершеннолетних детях заполнили 43,1% покупателей при регистрации.

Кроме того, Swed House поделился результатами первой рекламной SMS-кампании, созданной и разосланной с помощью Set Loyalty. Сообщения отправлялись участникам программы лояльности, еще не совершившим первую покупку в течение месяца. По итогам кампании выяснилось, что конверсия в покупку составила 5,5% — то есть, рассылка принесла в денежном эквиваленте почти в 13 раз больше, чем на нее было затрачено.

Все аналитические показатели оперативно отслеживались в Set Loyalty. Кроме того, платформа позволила оценивать эффективность работы кассиров и рекламных кампаний, а затем вносить необходимые корректировки в процесс.

Запуск программы лояльности стал для Swed House важным шагом на пути к укреплению связей с покупателями.

«Мы рады видеть в кругу пользователей нашей CDP-платформы Set Loyalty такие торговые сети как Swed House. Уверены, что сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», — сказал Герман Антонов, руководитель направления лояльности CSI.

«Спасибо команде Set Loyalty за успешное внедрение продукта. Мы совсем недавно стартовали работу с лояльностью покупателей, но первые результаты уже радуют. Отдельная благодарность Полине Фоминой, Customer Success Manager’у со стороны CSI, за помощь с запуском механик регистрации и акций. Дальше — больше», — отметила генеральный директор Swed House Софья Медведникова.