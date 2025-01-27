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VK Fest



27.01.2025 «Авито Путешествия»: сколько стоит проживание в регионах, где пройдут главные музыкальные фестивали лета 2025 года 1
10.12.2024 Опрос МТС Travel: 60% путешественников в 2024 году практиковали событийный туризм 1
23.09.2024 VK Education запускает базу учебных проектов для студентов 1
07.08.2024 В «Облаке Mail.ru» стала доступна новая функциональность на базе ИИ 1
11.07.2024 «МегаФон»: москвичи заинтересовались музыкальными фестивалями Сибири и Урала 1
28.06.2024 «МегаФон»: названы топ-3 летних фестивалей, которые хотят посетить воронежцы 1
26.06.2024 «МегаФон»: названы самые популярные фестивали у тамбовчан 1
25.06.2024 «МегаФон»: названы самые популярные среди югорчан музыкальные фестивали 1
25.06.2024 «МегаФон»: самыми популярными фестивалями у свердловчан стали VK Fest и Ural Music Night 1
25.06.2024 «МегаФон»: кировчане заинтересовались фестивалями за пределами региона 1
24.06.2024 «МегаФон»: интерес челябинцев к фестивалям вырос в 3,4 раза 1
24.06.2024 «МегаФон»: пермяки увлеклись событийным туризмом 1
24.06.2024 «МегаФон»: интерес орловцев к фестивалям вырос на 70% 1
30.01.2024 Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2 1
09.10.2018 «Mail.ru для бизнеса» представила сервис для поиска фото посетителей мероприятий 1
27.07.2018 «Мегафон» предлагает посмотреть трансляции с Park Live и VK Fest в одно нажатие 1
27.07.2018 «Вконтакте» впервые протестирует офлайн-платежи с помощью VK Pay 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

VK Fest и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 13
МегаФон 8832 10
VK - Mail.ru Group 3456 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
Ростелеком 9708 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 9 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Якитория 6 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Парк 300-летия Санкт-Петербурга ГКУ СПб 7 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7650 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1704 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10510 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5041 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2997 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2132 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3854 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 776 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2082 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1564 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 1
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 88 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
Google Android 14004 1
VK Teams 66 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 23 1
Apple iOS 7813 1
Женихов Алексей 37 1
Максимов Александр 20 1
Мелихов Дмитрий 39 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5756 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 45 1
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Техноатом - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 3 1
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