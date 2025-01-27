VK Fest
VK Fest и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 13
|МегаФон 8832 10
|VK - Mail.ru Group 3456 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
|Ростелеком 9708 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
|Парк 300-летия Санкт-Петербурга ГКУ СПб 7 2
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
|Google Android 14004 1
|VK Teams 66 1
|Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
|VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
|VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 23 1
|Apple iOS 7813 1
|Женихов Алексей 37 1
|Максимов Александр 20 1
|Мелихов Дмитрий 39 1
|Черногорцева Снежана 4 1
|Ганин Егор 54 1
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