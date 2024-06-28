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«МегаФон»: названы топ-3 летних фестивалей, которые хотят посетить воронежцы

Летом 2024 г. жители Воронежской области стали чаще интересоваться фестивалями за пределами региона. С начала 2024 г. трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам.

В 2024 г. воронежцы начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу почти в шесть раз по сравнению с мартом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым привлекательным для воронежцев остается VK Fest, который в 2024 г. принимают пять городов России. Вторым по популярности стал рок-фестиваль YLETAЙ, который проводится в удмуртском селе Лагуново. Замыкает топ-3 событий, привлекающих жителей региона, международный музыкальный фестиваль STEREOLETO, который прошел в июне 2024 г. в Санкт-Петербурге, а в июле 2024 г. ждут в Москве.

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Любители мероприятий в формате open air стали активнее интересоваться фестивалями электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области. Точкой притяжения для поклонников рокового направления стал «Ветер Сибири», проходящий под Новосибирском. Именно эти площадки показали наибольшую динамику по сравнению с 2023 г.

В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLETAЙ, «Голос кочевников» и Ural Music Night.

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