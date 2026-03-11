Разделы

ПО Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«ВКонтакте» и VK Education запускают буткемп для будущих менеджеров продукта

«ВКонтакте» и VK Education открывают набор на бесплатный продуктовый буткемп для студентов старших курсов и недавних выпускников. Это новый формат образовательных программ компании: участников ждет интенсивная работа с экспертами «ВКонтакте» и решение реальных бизнес-кейсов. Лучшие участники смогут получить оферы в команду VK на позиции младших продуктовых менеджеров этим летом. Об этом CNews сообщили представители VK.

Студенты научатся управлять ИT-продуктом — от идеи до запуска, изучат современные методики продакт-менеджмента, инструменты аналитики и фреймворки для принятия продуктовых решений. Наставниками выступят руководители продуктовых направлений ВКонтакте. Обучение бесплатное, состоит из двух этапов и продлится с апреля по июль 2026 г.

Первый этап пройдет в формате онлайн-интенсива с 6 апреля по 31 мая. Участников ждет полное погружение в продукт на практических занятиях: лекции от руководителей продуктовых направлений социальной сети, гостевые встречи с экспертами VK, «прожарки» домашних заданий и работа над сквозным кейсом — от поиска проблемы до запуска эксперимента. По итогам этапа лучшие участники будут приглашены на собеседование для участия в очном буткемпе.

Второй этап — офлайн-буткемп — состоится с 6 по 19 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Программа разделена на две части. Первая неделя пройдет в офисах компании: участники разделятся на команды, получат реальный продуктовый кейс и будут работать над ним под руководством менторов. Вторая неделя пройдет в формате выездного лагеря, где работа над проектом будет совмещена с воркшопами, мастер-классами, нетворкингом и спортивными активностями.

В финале буткемпа участников ждет защита проектов перед продуктовыми экспертами и топ-менеджерами VK. Выпускной состоится на VK Fest в Москве. Лучшие выпускники программы получат оферы на позиции молодых специалистов в продуктовые команды компании в Москве и Санкт-Петербурге. Принять участие в программе могут студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускники вузов 2024–2025 гг. Для регистрации необходимо заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

«Мы запускаем буткемп, чтобы вырастить новое поколение продактов в рамках продуктовой культуры VK. Это не просто цикл лекции, а полноценный карьерный лифт в ИT. Участникам предстоит решать реальные продуктовые задачи, с которыми ежедневно работает команда «ВКонтакте». Ребята пройдут весь цикл работы над продуктом и добавят кейсы в свое портфолио. Лучшие участники смогут присоединиться к нашей команде уже этим летом и работать над развитием продуктов с многомиллионной аудиторией», — сказал директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

«VK Education впервые запускает такую интенсивную программу в формате буткемпа с динамичным погружением в продуктовую среду VK. Мы построили ее так, чтобы участники с первых дней работали с реальными задачами и экспертами «ВКонтакте». Мы ждем заряженных, активных ребят, которые хотят развиваться в сфере продакт-менеджмента и готовы присоединиться к команде VK», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3-хранилище без остановки сервисов

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

ИТ-шники утратили доверие к работодателям. Светлого будущего для себя они не видят и боятся за настоящее

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837