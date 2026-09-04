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«VK Видео» запустила персональные рекомендации прямых трансляций

VK масштабировала технологии персонализации на прямые трансляции «VK Видео»: пользователи стали в два раза больше смотреть трансляции из рекомендаций. Также теперь пользователи получают рекомендации эфиров на главной странице платформы с учетом своих интересов и истории взаимодействия с контентом. Об этом CNews сообщили представители VK.

Ежедневная аудитория трансляций превышает 2,5 млн пользователей, а среднее время просмотра составляет 34 минуты. За первое полугодие 2026 г. самой популярной тематикой прямых трансляций в «VK Видео» стали развлечения и медиаконтент – на них приходится 44% общего времени просмотра трансляций. Также пользователи активно смотрят новости и политику – 19%, спорт – 18%, музыку и игры – по 3%.

Среди самых популярных авторов трансляций по количеству зрителей в первой половине 2026 г.: «Первый канал», Winline Media League | «Медиалига», «VK Про спорт» (@mail.ru), «Соловьев Live», VK Fest, «ВВ Теннис | Трансляции теннисных матчей», РФС | Молодежная лига, Paragon Events, телеканал РБК.

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Среди наиболее популярных оригинальных авторов прямых трансляций по количеству зрителей в августе: «Эфиры с Тетей Катей» (рукоделие), Pro Anglers League (лига рыболовов), игровой автор C1yMba и проект о животных «Авиамедведь Мансур».

Обновление разработано инженерами AI VK на базе Discovery-платформы – единой технологической основы для рекомендательных систем и поиска в продуктах VK, которая позволяет быстрее внедрять и масштабировать новые сценарии персонализации.

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