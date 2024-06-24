«МегаФон»: интерес орловцев к фестивалям вырос на 70%

Летом 2024 г. жители Орловской области стали чаще интересоваться фестивалями за пределами региона. С начала 2024 г. трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствует данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам.

В 2024 г. орловцы начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу в 4,8 раза по сравнению с мартом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым привлекательным для орловцев остается VK Fest, который в этом году принимают пять городов России. Вторым по популярности стал рок-фестиваль «YLETAЙ», который проводится в удмуртском селе Лагуново. Замыкает топ-3 событий, где этим летом планируют побывать жители региона, фестиваль анимационных фильмов «Бессонница» в Калужской области.

Любители событий в формате open air стали активнее интересоваться фестивалями электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области. Именно эти площадки показали наибольшую динамику по сравнению с 2023 г.

Помимо это, орловские меломаны увеличили трафик на сайт фестиваля Ruskeala Symphony. Музыкальное мероприятие примечательно тем, что проходит на фоне мраморных скал горного парка «Рускеала» в Республике Карелия.

В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, «YLETAЙ», «Голос кочевников» и Ural Music Night.