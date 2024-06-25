«МегаФон»: самыми популярными фестивалями у свердловчан стали VK Fest и Ural Music Night

Летом 2024 г. жители Среднего Урала стали чаще интересоваться крупнейшими фестивалями – трафик на соответствующие сайты мероприятий вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим ресурсам.

Свердловчане начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле 2024 г. – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу более чем в 3,1 раза по сравнению с мартом 2024 г.. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым привлекательным для жителей региона остается VK Fest, который в 2024 г. принимают пять городов России. Вторым по популярности стал проходящий в Екатеринбурге Ural Music Night. В 2024 г. мероприятие состоится 28 июня. Его участниками станут исполнители разных жанров, которых можно будет услышать в клубах, парках, библиотеках, на заводах, крышах и улицах по всему городу. В 2024 г. популярность Ural Music Night выросла и за пределами Свердловской области – интерес со стороны жителей других регионов увеличился на 5%.

Замыкает топ-3 событий, которые летом планируют посетить свердловчане, рок-фестиваль «YLETAЙ» в удмуртском селе Лагуново.

Любители событий в формате open air стали активнее интересоваться фестивалями электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области. Именно эти площадки показали наибольшую динамику по сравнению с 2023 г.

«В Свердловской области проходит множество фестивалей различного масштаба и формата. Наибольшей популярностью у жителей и гостей региона пользуются такие мероприятия, как Ural Music Night, “Лето на заводе”, и многие другие. Для нас важно, чтобы участники этих событий в любой момент могли воспользоваться мобильным интернетом. Именно поэтому мы постоянно работаем над улучшением качества связи – с начала года модернизация затронула около 800 телеком-объектов», – сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, «YLETAЙ», «Голос кочевников» и Ural Music Night.