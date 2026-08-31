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РГУ имени А.Н. Косыгина Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина

СОБЫТИЯ


31.08.2026 В Москве при поддержке «Корпорации МСП» открыто новое инновационное текстильное производство 1
24.11.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» запустила программу веб-разработки для студентов вузов 1
14.05.2025 Fix Price развивает взаимодействие с вузами 1
25.02.2025 В МФТИ разработали первое в мире цифровое устройство для подводной связи  1
23.09.2024 VK Education запускает базу учебных проектов для студентов 1
03.09.2024 В Москве увеличился прием абитуриентов на технические специальности 1
23.01.2024 Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты 1
17.11.2023 «Ред софт» и Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери объявили о сотрудничестве 5
19.04.2023 Россияне стали чаще покупать мебель в интернете 1
29.03.2022 В Cross Technologies назначен коммерческий директор 1
03.03.2022 Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов с погружением в перспективные профессии 1
21.12.2021 Уже второй с начала месяца детский технопарк открыт в Москве 1
10.12.2021 В Москве открылся 20-й детский технопарк 1
12.11.2020 Российские ученые разработали технологию проектирования одежды из 3D-материалов 3
12.11.2020 В инжиниринговом центре РГУ им. А.Н. Косыгина разработали виртуальную примерочную 2
21.10.2020 Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов 1
27.10.2017 Россияне придумали «умную» обувь для инвалидов на платформе SAP 1
26.11.2012 «Билайн» модернизировал сеть 3G в Новосибирской области 1
20.03.2008 CNews TV: Дети будущего 1
06.10.2006 Университет им. А.Н. Косыгина ищет ИТ-поставщиков 2

Публикаций - 20, упоминаний - 28

РГУ имени А.Н. Косыгина и организации, системы, технологии, персоны:

РГУ имени А.Н. Косыгина - Косыгин парк - Детский технопарк 5 3
Ростелеком 10999 1
SAP SE 5612 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 1
IBM - International Business Machines Corp 9711 1
Ред Софт - Red Soft 1253 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9530 1
Telegram Group 2971 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5016 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 151 1
Dassault Systemes 235 1
AMT Group - АМТ-Груп 367 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 146 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Сервис Плюс 187 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 2
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 1
Озеро Карачи - санаторий 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1149 1
Северсталь ПАО - Severstal 635 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 52 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 113 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 26 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 87 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Наукоград - технопарк 158 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2882 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 91 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 283 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 754 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 202 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 461 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 638 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
МИК - Московский инновационный кластер 187 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 479 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 27 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 7 1
ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1530 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3209 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16458 4
Аксессуары 4310 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7533 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5052 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4984 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12936 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 759 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26570 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2586 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14027 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6539 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10786 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26455 1
Микрофон - Microphone 2834 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4820 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1718 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1258 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 1
Web development - Веб-разработка 314 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 155 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 397 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 495 1
FashionTech - цифровые технологии в индустрии моды 5 1
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 43 1
Кибербезопасность - Supply Chain Security - SCS - SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 121 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9972 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2104 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1710 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4906 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1664 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 1
Ем Полимер 1 1
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 11 1
Google Android 15310 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1627 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 968 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 582 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 256 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 947 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 217 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
SAP Leonardo 41 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
SAP IdM - SAP IAM - SAP Identity and Access Management - SAP NetWeaver Identity Management 7 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 38 1
МИК - Московский акселератор 36 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Сергунина Наталья 375 5
Фурсин Алексей 158 3
Малкин Юрий 2 1
Урусова Янина 1 1
Круталевич Светлана 1 1
Цуркан Денис 1 1
Гарбузов Анатолий 172 1
Ксенофонтова Алевтина 2 1
Пышминцев Игорь 3 1
Алилуев Николай 1 1
Татаринцев Владимир 16 1
Герасимович Евгений 1 1
Затекин Дмитрий 1 1
Ламин Сергей 1 1
Щегольков Клим 2 1
Рустамов Рустам 550 1
Дегтев Геннадий 271 1
Шилов Сергей 101 1
Парменова Наталия 63 1
Козлов Владимир 6 1
Снегирев Сергей 6 1
Кармишин Дмитрий 26 1
Благов Арсен 62 1
Трошин Алексей 16 1
Платонов Владимир 1 1
Балашов Александр 4 1
Добровольский Юрий 6 1
Мельников Юрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 2
Москва - Печатники 147 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 16 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 31 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Ордынский район 7 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Венгеровский район - Венгерово 13 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Тогучинский район - Тогучин 17 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кочковский район 2 1
Европа 25003 1
Земля - планета Солнечной системы 10889 1
Азия - Азиатский регион 5940 1
Германия - Федеративная Республика 13259 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Россия - СФО - Новосибирск 4902 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2080 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 790 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2854 1
Евразия - Евразийский континент 645 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1084 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 936 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 585 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 686 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 569 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1065 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 787 1
Россия - СФО - Республика Тыва 423 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 392 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 87 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 48 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 49 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 11
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1948 4
Образование в России 2929 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6821 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4589 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5659 2
Энергетика - Energy - Energetically 5915 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1693 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6745 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6822 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1746 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 526 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 572 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1572 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 652 1
Информатика - computer science - informatique 1204 1
Импортозамещение - параллельный импорт 633 1
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 37 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 42 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 358 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6644 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3888 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 693 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1488 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4009 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10458 1
НКО - Некоммерческая организация 641 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5813 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6223 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5536 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4022 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 751 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1247 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1511 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 256 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 121 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 325 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1738 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 65 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 122 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 271 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 25 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 64 1
Ростелеком - РТК ИТ школа 19 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 1
РАН - Российская академия наук 2135 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 336 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 314 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 499 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 101 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 104 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2675 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
VK Fest 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

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Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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