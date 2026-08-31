Индексная книга (каталог) CNews*
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РГУ имени А.Н. Косыгина Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 28
РГУ имени А.Н. Косыгина и организации, системы, технологии, персоны:
|АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 7 1
|ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
|Сергунина Наталья 375 5
|Фурсин Алексей 158 3
|Малкин Юрий 2 1
|Урусова Янина 1 1
|Круталевич Светлана 1 1
|Цуркан Денис 1 1
|Гарбузов Анатолий 172 1
|Ксенофонтова Алевтина 2 1
|Пышминцев Игорь 3 1
|Алилуев Николай 1 1
|Татаринцев Владимир 16 1
|Герасимович Евгений 1 1
|Затекин Дмитрий 1 1
|Ламин Сергей 1 1
|Щегольков Клим 2 1
|Рустамов Рустам 550 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Шилов Сергей 101 1
|Парменова Наталия 63 1
|Козлов Владимир 6 1
|Снегирев Сергей 6 1
|Кармишин Дмитрий 26 1
|Благов Арсен 62 1
|Трошин Алексей 16 1
|Платонов Владимир 1 1
|Балашов Александр 4 1
|Добровольский Юрий 6 1
|Мельников Юрий 11 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
|Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4022 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.