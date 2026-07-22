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Ксенофонтова Алевтина

СОБЫТИЯ


22.07.2026 МТС и БФ «Система» подвели итоги совместного стажерского проекта для студентов 1
23.01.2024 Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ксенофонтова Алевтина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 2
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3426 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1251 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5589 1
Энергетика - Energy - Energetically 5831 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 520 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 42 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12271 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 18 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 180 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1210 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 116 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 736 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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