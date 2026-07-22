Индексная книга (каталог) CNews*
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Ксенофонтова Алевтина
СОБЫТИЯ
|22.07.2026
|МТС и БФ «Система» подвели итоги совместного стажерского проекта для студентов 1
|23.01.2024
|Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ксенофонтова Алевтина и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 2
|Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
|Ем Полимер 1 1
|Google Android 15205 1
|Козлов Владимир 6 1
|Добровольский Юрий 6 1
|Мельников Юрий 11 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Щегольков Клим 2 1
|Алилуев Николай 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165492 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 1
|Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 930 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.