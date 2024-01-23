Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты

Победители чемпионата «Технолидеры Москвы» в рамках демодня презентовали свои проекты потенциальным инвесторам и профильным экспертам. Авторы трех лучших разработок получили денежные гранты на их развитие, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Программа помогает найти и поддержать талантливых ребят, которые делают первые шаги в сфере высоких технологий. Самым юным из них — 14 лет, самым старшим — 23 года. Участвуя в чемпионате, молодые разработчики получают возможность проконсультироваться с успешными предпринимателями, доработать свои продукты и привлечь финансирование», — сказала Наталья Сергунина.

В рамках демодня проекты конкурсантов оценивало экспертное жюри. В него вошли вице-президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) Владимир Козлов, руководитель проектов по профориентации и стажировкам благотворительного фонда «Система» Алевтина Ксенофонтова, научный руководитель Центра компетенций «Технологии новых и мобильных источников энергии» и директор Центра водородной энергетики Юрий Добровольский, заместитель начальника столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Николай Алилуев и др.

Главный приз в размере 150 тыс. руб. присудили мобильной водородной электростанции, представленной коллективом студентов трех профильных вузов — Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, Московского физико-технического института (МФТИ) и Национального исследовательского университета (НИУ) «МЭИ».

Это же технологическое решение получило 100 тыс. рублей от Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы — как инвестиционно привлекательный проект.

Второе место занял сервис перезаправки специализированных трубок для лазерных станков от команды выпускников детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». Размер поддержки — 120 тыс. руб.

Третье место и 90 тыс. руб. достались самому молодому победителю — семикласснику из гимназии «Сколково» Юрию Мельникову. Он создал установку для утилизации пластика «Ем Полимер».

Не остались без поощрений и другие участники демодня. Сразу четыре проекта отметил благотворительный фонд «Система». Воспитанника детского технопарка Клима Щеголькова, разработавшего систему промышленного клининга окон и фасадов, пригласили присоединиться к Междисциплинарной школе информационных и биотехнологий для талантливых и мотивированных школьников в образовательной организации «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы.

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Авторы еще трех решений смогут пройти стажировки в профильных компаниях и получить стипендии в размере от пяти до 25 тыс. руб.

Представители столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости пригласили к сотрудничеству и пилотированию разработок команду Московского авиационного института с их системой роботов-дронов для уборки территорий, коллектив из Саратова с программой для комплексной пакетной обработки и коррекции снимков и студентов Московского государственного технологического университета «Станкин» с логистической системой.

Поддержку крупной научно-промышленной компании получила технология бесконтактного измерения деформации металлоконструкции кранов студентов Российского университета транспорта. А помощь в продвижении от венчурного фонда — виртуальное ателье учащихся колледжа Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.

Другой партнер чемпионата поспособствует выводу на рынок образовательного конструктора «Робот-андроид» (Финансовый университет при Правительстве России).

Авторы музыкального проекта по производству электрогитар (МГТУ имени Н.Э. Баумана) получили персональный приз в размере 50 тыс. руб. от директора Центра водородной энергетики Юрия Добровольского.

Кроме того, в рамках демодня организатор чемпионата АНО «Развитие человеческого капитала» и благотворительный фонд «Система» подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — привлечение компаний — партнеров фонда к работе с молодыми технологическими предпринимателями.