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Правительство Москвы Развитие человеческого капитала АНО
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 2 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
|Шадаев Максут 1028 2
|Ким Александр 41 2
|Нуралиев Борис 290 1
|Кликунова Екатерина 1 1
|Беглов Александр 31 1
|Махлин Дмитрий 101 1
|Гнитько Ксения 2 1
|Чамара Денис 59 1
|Калабин Юрий 1 1
|Мавродиев Александр 3 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Терехов Олег 8 1
|Егоров Павел 12 1
|Кирьянова Александра 139 1
|Мишустин Михаил 689 1
|Урусов Виктор 131 1
|Врацкий Андрей 141 1
|Фридман Александр 7 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Мацыгин Юрий 43 1
|Голубцова Ирина 1 1
|Костин Сергей 36 1
|Алексеев Олег 20 1
|Пак Олег 112 1
|Куканов Антон 6 1
|Фролов Борис 30 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Ксенофонтова Алевтина 1 1
|Козак Николай 167 1
|Ракша Александр 1 1
|Грисенко Александр 1 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Шпак Василий 235 1
|Посылкин Павел 4 1
|Горелова Марина 6 1
|Бурин Андрей 17 1
|Новикова Елена 89 1
|Алилуев Николай 1 1
|Мельников Юрий 11 1
|Комсомольская правда ИД 67 1
|Bloomberg 1309 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 3
|IDC - International Data Corporation 4913 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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