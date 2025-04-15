Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172936
ИКТ 13452
Организации 10533
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3420
Системы 25374
Персоны 74197
География 2799
Статьи 1515
Пресса 1206
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Правительство Москвы Развитие человеческого капитала АНО

Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО


15.04.2025 «Инферит» и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве 1
11.09.2024 «Ростелеком» открыл для партнеров-операторов связи «Онлайн-университет» 1
19.04.2024 Рост выручки резидентов «Сколково» в 2023 году превысил 40% 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
23.01.2024 Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты 2
20.03.2023 В рамках нацпроекта «Производительность труда» петербургские предприятия переведут на цифровые документы 2
25.11.2022 Александр Мавродиев -

Александр Мавродиев, «Нетрика»: Многие отечественные решения являются мировыми лидерами по своим направлениям

 1
13.09.2022 Александр Фридман -

Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент

 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 1
15.02.2021 В России запускается программа по обучению востребованным цифровым навыкам 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
31.05.2018 «1С» станет образовательным партнером Правительства Москвы 1
03.04.2018 «Лаборатория Касперского» организует образовательные курсы для бизнесменов и топ-менеджеров 1
28.10.2014 Александр Ким - От ИТ к когнитивным центрам 1
27.06.2014 Первый замгубернатора Югры: от ИТ к когнитивным центрам 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9854 4
8373 2
Крок - Croc 1782 2
МегаФон 9141 2
Microsoft Corporation 24773 2
ESG - Enterprise Strategy Group 241 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 140 1
Yandex - Яндекс 7583 1
Oracle Corporation 6745 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 173 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 152 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Intel Corporation 12264 1
Red Hat 1321 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2182 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
Dell EMC 5043 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 141 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 1
Ланит - Норбит - Norbit 375 1
Ланит Интеграция 195 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 975 1
SAS Institute 982 1
UIPath 104 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 258 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Газинформсервис - ГИС 299 1
Т1 Иннотех 181 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Quillis - Квиллис 6 1
McKinsey & Company Int 251 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 513 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 42 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 505 1
Uber 332 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 229 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 179 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Благосостояние НПФ 51 1
Рапид Био 102 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 213 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 98 1
Технопарк-Липецк МБУ 1 1
Электрополис Промышленный технопарк 2 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 176 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 929 1
Синара ГК - Sinara Group 103 1
Русагро Группа Компаний 285 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 68 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 15 1
Транснефть 305 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1374 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 217 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 323 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 709 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 50 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 75 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 288 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Роскачество - Российская система качества 37 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 7
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 542 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2200 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1745 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2955 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 862 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 579 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2221 3
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 507 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 523 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3240 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1375 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3137 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5389 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1813 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4460 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5365 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1306 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 167 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1016 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1002 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 1
Kaspersky Interactive Protection Simulation 6 1
Kaspersky Interactive Protection Simulation - KIPS 4 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 111 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 443 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 40 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 12 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 734 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 1
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 7 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 1
N3 Group - Netrika - N3.Проектное управление 2 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 26 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 582 1
Oracle Java - язык программирования 3115 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 502 1
Intel x86 - архитектура процессора 1886 1
Python - высокоуровневый язык программирования 975 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 955 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
Red Hat Ansible 110 1
НКТ - Р7-Офис 398 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 76 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3275 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 179 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 62 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 48 1
N3 Group - Netrika - N3.Закупки и контракты 1 1
Google Android 14179 1
Apache Hadoop 437 1
Шадаев Максут 1028 2
Ким Александр 41 2
Нуралиев Борис 290 1
Кликунова Екатерина 1 1
Беглов Александр 31 1
Махлин Дмитрий 101 1
Гнитько Ксения 2 1
Чамара Денис 59 1
Калабин Юрий 1 1
Мавродиев Александр 3 1
Шеховцов Юрий 34 1
Терехов Олег 8 1
Егоров Павел 12 1
Кирьянова Александра 139 1
Мишустин Михаил 689 1
Урусов Виктор 131 1
Врацкий Андрей 141 1
Фридман Александр 7 1
Хинштейн Александр 142 1
Смирнова Татьяна 33 1
Мацыгин Юрий 43 1
Голубцова Ирина 1 1
Костин Сергей 36 1
Алексеев Олег 20 1
Пак Олег 112 1
Куканов Антон 6 1
Фролов Борис 30 1
Сергунина Наталья 369 1
Ксенофонтова Алевтина 1 1
Козак Николай 167 1
Ракша Александр 1 1
Грисенко Александр 1 1
Чаркин Евгений 297 1
Шпак Василий 235 1
Посылкин Павел 4 1
Горелова Марина 6 1
Бурин Андрей 17 1
Новикова Елена 89 1
Алилуев Николай 1 1
Мельников Юрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2711 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3126 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 2
Индия - Bharat 5514 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 569 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2478 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1317 1
Азия - Азиатский регион 5589 1
Сингапур - Республика 1865 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4024 1
Южная Корея - Республика 6705 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 520 1
Европа 21870 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 703 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 387 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1496 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 733 1
Швейцария - Женева 326 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 771 1
Европа Западная 1482 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 416 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 62 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 252 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 438 1
Европа Континентальная 39 1
Бразилия - Федеративная Республика 2383 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 860 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2911 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7163 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10104 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5607 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1233 3
Экономический эффект 1096 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2405 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 937 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1932 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1401 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2152 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6431 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1106 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2165 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 819 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 485 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3598 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1935 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1603 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6039 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 392 2
Комсомольская правда ИД 67 1
Bloomberg 1309 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 3
IDC - International Data Corporation 4913 1
РАН - Российская академия наук 1911 2
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 173 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 20 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1110 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 968 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 234 1
МЭИ - Московский энергетический институт 147 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 15 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
Open University - Открытый университет 45 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2053 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
CNews FORUM Кейсы 231 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 324 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153