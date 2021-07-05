«Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных

«Крок» совместно с экспертами Центра цифровых технологий и данных «Норникеля» разработала для группы компаний прототип корпоративного Data Lake. Теперь «Норникель» сможет минимизировать риски выхода продукции за технологические нормы и улучшить контроль за выполнением производственного плана, а также повысить эффективность Программы развития человеческого капитала. Озеро данных построено на базе Cloudera Data Platform.

В рамках пилота специалисты собрали в Data Lake показатели с технологических установок и HR-показатели. Блоки производства и HR были выбраны, чтобы оценить потенциал внедрения технологии в разные бизнес-функции. Прототип спроектирован как масштабируемая платформа и в перспективе позволит хранить и анализировать данные всей группы компаний, получая синергетический эффект при обогащении новыми данными существующих на предприятии цифровых моделей.

Одной из ключевых задач, стоящих перед металлургическими компаниями, является рост объемов производства и повышение качества продукции, в том числе, с помощью контроля отклонений технологических показателей и своевременного реагирования на изменения технологического режима. Для этого на оборудовании был реализован мониторинг качества производственных данных и показателей техпроцесса в режиме, близком к «реальному времени». Ожидается, что в будущем это поможет снизить процент нарушений технологии и снять потребность в повторной переработке, позволит повысить скорость принятия решений и расширить возможности оптимизации производственных процессов в будущем.

Дополнительно были проработаны бизнес-сценарии для других производственных процессов: повышение степени металлизации восстановительного обжига, качества флотационного разделения файнштейна и др.

«На предприятиях группы функционирует большое количество информационных и технологических систем, а также сложного оборудования, с которого можно собирать данные. Это дает широкий спектр возможностей для цифровой трансформации и применения инструментов Big Data и машинного обучения и, в итоге, – повышения эффективности и адаптивности нашей компании. Разработанный совместно с «Крок» прототип Озера Данных органично встроился в технологические процессы, позволяя оценить в рамках пилота, что в будущем Data Lake поможет снизить риски риски выхода за технологические рамки продукции, повысить эффективность развития человеческого капитала в «Норникеле»», – отметил Юрий Шеховцов, директор Центра цифровых технологий и данных «Норникеля».

Развитие и вовлечение персонала – одна из наиболее важных целей, которые стоят перед любым предприятием. В эпоху цифровой трансформации и перехода к Индустрии 4.0 приоритетность этой цели определяет дальнейший успех компании. Использование Big Data в рамках HR-направления позволяет решить несколько ключевых задач, обеспечивает минимизацию рисков невыполнения производственной программы и оптимизацию затрат на анализ персональных траекторий развития. В будущем система также поможет решить задачу стратегического HR-планирования на всех предприятиях «Норникеля».

«"Норникель" — одна из наиболее открытых инновациям компаний горно-металлургической отрасли. Этот проект является не только подтверждением курса на цифровизацию и технологическое совершенствование, но и следствием синергии ИТ и других бизнес-подразделений заказчика. Для промышленных компаний уже привычно использовать Big Data в производственном блоке, однако работа с кадровой информацией в связке с производственной — это де-факто уникальный сценарий для отрасли, который дает возможность получить реальный экономический эффект», – сообщил, Олег Терехов, заместитель генерального директора, директор по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса ИТ-компании «Крок».

Прототип Data Lake в будущем может быть масштабирован до уровня Единой Цифровой Платформы. Цель масштабирования при этом состоит не только в объединении самых разных типов данных, но и в организации единой точки доступа ко всем Data Science и ML-инструментам. Это позволит получать бизнес-эффекты с помощью объединения информации из всех систем предприятия, а также благодаря синергетической работе существующих и будущих сервисов: цифровых двойников, математических моделей, систем-советчиков и других.

«Реализация такого комплексного проекта стала возможна благодаря максимальному вовлечению как всех участников команды «Норникеля»: экспертов по предметным областям, цифровизаторов, архитекторов, так и широкой поддержке инициатив со стороны руководителей компании. Мы надеемся, что наш проект станет крепким фундаментом для реализации новых цифровых инициатив в масштабах всей компании», – отметил Павел Егоров, руководитель проектов Big Data в промышленности ИТ-компании «Крок».