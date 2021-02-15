В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта

Федеральный проект «Искусственный интеллект» предполагает внедрение ИИ в нескольких десятках российских органов власти. Например, МВД будет автоматически выявлять признаки серийных преступлений, Росмолодежь сможет помогать саморазвитию подрастающего поколения, Росморречфлот обзаведется судами без экипажей, а Росстат автоматизирует работу контрольно-кассовой техники.

Искусственный интеллект для российских органов федеральной власти

CNews продолжает серию публикаций на основе федерального проекта «Искусственный интеллект», являющегося частью национальной программы «Цифровая экономика». Документ был утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Среди прочего, документ содержит конкретные планы по цифровой трансформации отдельных федеральных органов федеральной власти (ФОИВ) с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Для каждого ведомства также обозначен отраслевой набор дата-сетов, который предстоит сформировать и сделать открытым.

В данной публикации речь пойдет о том, как с помощью ИИ будут трансформироваться 13 ведомств: Минюст, Минстрой, Росмолодежь, Росздравнадзор, ФМБА, Росаккредитация, Роснедра, МВД, Росреестр, Росморречфлот, Минвостокразвития, Росстат и Роспотребнадзор.

Минюст и Минстрой получат новые сервисы и системы

В деятельность Минюста будут внедрены следующие ИИ-решения: интеллектуальный правовой помощник, интеллектуальная система экспертизы нормативно-правовых актов, специализированный банк данных материалов, признанных судами экстремистскими, интеллектуальная система мониторинга правоприменения.

В Минстрое на базе искусственного интеллекта появятся сервисы управления документами, дистанционной аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с применением предиктивной аналитики.

Должны быть обеспечены разметка и индексирование предоставляемых заявителями проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также сформированы метаданные для государственной экспертизы.

ИИ поддержит российскую молодежь

В деятельность Росмолодежи будет внедрена информационная система, оказывающее содействие самореализации молодых граждан посредством разработки персональных планов развития, информирования о возможностях и мерах государственной поддержки, аккумулирования информации о возможностях самореализации молодых людей посредством автоматического сбора данных, а также алгоритмов ИИ.

Государство изучит цифровые следы молодежи. Источник: ru.depositphotos.com

Будет обеспечен доступ организации к обезличенному набору данных на основе цифрового следа пользователей из информационных систем ведомства и статистической информации, собираемой Росмолодежью.

Росздравнадзору будет проще общаться с россиянами

В рамках цифровой трансформации Росздравнадзора будет создана новая цифровая платформа взаимодействия граждан, построенная на искусственном интеллекте. Она поможет вести естественный диалог в текстовых (сайты, мессенджеры, мобильные приложения) и голосовых (открытый вопрос в IVR) каналах обслуживания. Будет предусмотрена возможность формирования автоматических ответов на сформированные в свободной форме вопросы россиян, связанные с соблюдением их прав в сфере охраны здоровья.

Также должна появиться новая цифровая интеллектуальная платформа поддержки деятельности экспертов при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия. В стек используемых технологий войдут логический искусственный интеллект, оптическое распознавание текстов и роботизация рабочих процессов. Запланировано формирование базы экспертных знаний по направлениям деятельности с изменяемой структурой на основе адаптивного информационного унифицированного представления данных и правил.

Еще одно запланированное мероприятие — это обработка предоставляемой заявителями документации на новые медицинские изделия и результатов экспертиз, проведенных в 2010-2020 гг. Также должен быть сформирован массив данных для развития технологии ИИ в части экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий.

В ФМБА появятся российские ИИ-решения

В деятельность Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) планируется внедрить отечественные продукты ИИ и отечественную медицинскую технику с ИИ для исследований, а также для проведения клинических испытаний. Должна появиться единая оболочка, позволяющая использовать системы и продукты ИИ в информационных системах сферы здравоохранения, в том числе при осуществлении государственных функций и оказании государственных услуг федеральными органами исполнительной власти.

Должны быть обеспечены сбор, обработка, хранение и предоставление доступа к наборам медицинским данным. В том числе на основе единой цифровой платформы должны быть размечены (аттрибутированы) изображения, что поспособствует развитию единой базы медицинских данных для создания отечественных продуктов ИИ и необходимой для их реализации медицинской техники.

В деятельность ФМБА внедрят российскую медицинскую технику с ИИ для исследований вместо зарубежной. Источник: ru.depositphotos.com

В качестве обеспечивающих мер запланированы разработка единых машиночитаемых словарей и классификация для электронных медицинских карт и электронных медицинских документов на основе единой модели данных для применения в информационных системах в сфере здравоохранения. Также будет сформирована единая база медицинских данных, в которую войдут и патоморфологические изображения. Планируется создание базы эталонных продуктов ИИ в сфере здравоохранения, которые будут использоваться в процессах испытания, развития и регистрации ИИ, а также испытания и апробации материально-технической и электронно-компонентной базы медицинского оборудования с применением ИИ.

Искусственный интеллект для Росаккредитации и Роснедр

В рамках цифровой трансформации Росаккредитации будет создана система ИИ для проверки соответствия доказательственных материалов, послуживших основанием для выдачи сертификата соответствия (регистрации декларации о соответствии) требованиям законодательства о техническом регулировании.

Запланированы обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления доступа к следующим наборам данных: дата-сет информации по протоколам испытаний, дата-сет сертификатов соответствия, дата-сет деклараций о соответствии, дата-сет областей аккредитации, дата-сет нормативно-справочной информации, дата-сет реестров ФГИС (Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации).

В рамках цифровизации Роснедр создадут цифрового помощника недропользователя в составе сайта Роснедр и личного кабинета недропользователя. Он будет обеспечивать устное и письменное взаимодействие с заявителями при обращении за оказанием государственных услуг и реализации государственных функций Роснедр. Также в производственный цикл приемки и проверки поступающей информации федерального и территориальных фондов будет встроен инструментарий проверки государственной и геологической отчетности недропользователей на основе технологий ИИ.

Также с использованием технологий поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта и нейросетевого анализа должны быть обеспечены сбор, обработка, хранение и предоставление доступа к машиночитаемым дата-сетам геологической информации, необходимым для принятия управленческих решений.

Дата-сеты от МВД

В рамках цифровой трансформации деятельности министерства внутренних дел (МВД) планируется реализовать пилотные проекты по выявлению признаков серийных (взаимосвязанных) преступлений и по определению индивидуальных анатомических признаков человека, полученных из биологического материала с мест совершения преступления. Запланировано формирование дата-сетов преступлений и правонарушений, а также иных обращений граждан и дата-сетов биологического материала с мест совершения преступления.

В МВД реализуют пилотный проект по выявлению признаков серийных преступлений. Источник: ru.depositphotos.com

ИИ проверит бизнес-процессы в Росреестре

В рамках цифровой трансформации Росреестра запланировано внедрение ИИ-решений для анализа качества выполнения бизнес-процессов Росреестра и предсказания рисков, для предикативной аналитики цен на недвижимость, для поиска и индикации предположительно ошибочных/неполных реквизитов. Также запланировано формирование дата-сета, содержащего архивные документы.

Управление безкипажными морскими и речными судами

В рамках цифровой трансформации Росморречфлота запланировано применение модели искусственного интеллекта и машинного обучения при организации управления движением судов в районах действия Системы управления движением судов (СУДС). Также должна быть разработана система дистанционного контроля и управления морскими и речными безэкипажными (автономными) судами, которая с берега будет осуществлять контроль, мониторинг и управление такого рода судами

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Запланированы обеспечение сбора, обработка, хранение и предоставление доступа к отраслевым наборам данных, в том числе о прохождении судов в районах действия СУДС с учетом их типов, погодных и навигационных условий и иных параметров, необходимых для обеспечения безопасного судоходства.

На основании этих данных, а также используя информацию о судоходстве в данном регионе, система будет осуществлять собственное самообучение, и в последующем сможет организовывать предоставление интеллектуальной поддержки операторам СУДС (лоцманам) для выработки рекомендаций судоводителям с целью обеспечения безопасного судоходства. Дата-сеты будут доступны и могут быть предоставлены разработчикам с учетом ограничений, установленных законодательством России.

ИИ проанализирует развитие Дальнего Востока

В рамках цифровой трансформации в деятельность Минвостокразвития будут внедрены следующие ИИ-решения: система анализа состояния демографического и социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики; информационная система определения потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития субъектов федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике»); информационная система по управлению лесным комплексом Дальнего Востока.

Должны быть обеспечены сбор, обработка, хранение и предоставление доступа к отраслевым наборам данных, в число которых включены показатели инвестиционной деятельности (проекты), развитие промышленности, торговли, сферы услуг, здравоохранения, науки и образования, рынок труда, социально-демографическая ситуация, показатели развития сельского хозяйства и природопользования, показатели обеспечения общественной безопасности и комплексной безопасности субъектов федерации, кадровая потребность, кадровая обеспеченность, лесные участки, набор данных о состоянии лесных участков, противопожарные работы, таксации, набор данных по электронным аукционам.

Автоматизация работы рассчетно-кассовой техники

В рамках цифровой трансформации Росстата будут внедрены ИИ-решения для работы с контрольно-кассовой техникой, включая автоматическое распознавание чеков на товары контрольно-кассовой техники, с последующей корреляцией с данными Росстата, а также мониторинг потребительской корзины в режиме реального времени, в разрезах от муниципалитета до всей страны.

Также будет внедрено решение, обеспечивающее автоматическое распознавание и классификацию обращений граждан, поступающих в систему электронного документооборота Росстата. Должны быть обеспечены сбор, обработка, хранение и предоставление доступа к наборам данных, включая регион, вид, оплату, товар, средняя стоимость.

Искусственный интеллект для прогнозирования эпидемий

В рамках цифровой трансформации Роспотребнадзора будет осуществлено совершенствование сервиса ведомства по работе с обращениями граждан путем внедрения технологий ИИ для автоматизации предварительных консультаций («онлайн-чатбот»), процесса обработки обращений (онлайн и офлайн) и подготовки ответов.

Также будет осуществлено совершенствование работы единой горячей линии Роспотребнадзора путем внедрения технологий ИИ (распознавание речи, семантический анализ, машинное обучение) для распознавания запросов и формирования ответов (автоматически путем анализа и подбора соответствующих скриптов). Кроме того, запланирована разработка программной платформы для проектирования эпидемиологических моделей и прогнозов распространения инфекций, включая создание, помимо агентных, также стохастических и детерминированных прогнозных моделей развития эпидемий (SIR, SIRE и др.).

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