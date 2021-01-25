Как искусственный интеллект будут внедрять в здравоохранении, транспорте и сельском хозяйстве

Государство определилось с методиками внедрения ИИ-технологий в сферах здравоохранения, транспорта, сельского хозяйства, в топливно-энергетическом комплексе и обрабатывающих отраслях промышленности. Они прописаны в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Для каждой из обозначенных сфер подготовят наборы данных и пользовательские решения, которые будут внедряться отраслевыми компаниями.

Искусственный интеллект в различных отраслях экономики

CNews продолжает серию публикаций, подготовленных на основе федерального проекта «Искусственный интеллект», ставшего седьмым по счету федпроектом в составе национальной программы «Цифровая экономика». Напомним, документ был утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Отдельный блок мероприятий в этом документе связан с внедрением решений на основе искусственного интеллекта в различных отраслях экономики, а также с повышением доступности и качества данных, необходимых для развития ИИ. Отдельного финансирования для данных мероприятий не предусмотрено.

Искусственный интеллект в здравоохранении

В сфере здравоохранения предусмотрено внедрение ИИ-решений в бизнес-процессы федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Речь идет о вертикально-интегрированных медицинских системах, а среди указанных профилей стоит выделить онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, профилактику, акушерство и гинекологию. Также в документе говорится о внедрении технологий анализа популяционных медицинских данных, построения предиктивных моделей на основе больших данных, распознавания и оцифровки медицинских данных.

Кроме того, запланировано обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставление доступа к отраслевым наборам данных, включая создание озера медицинских данных (документов, изображений и результатов инструментальных исследований) для разметки, непосредственно разметку этих документов, машинное обучение и тестирование математических моделей, создание продуктов и сервисов на основе ИИ.

Также запланировано обеспечение поддержки внедрения искусственного интеллекта в медицинских организациях. Речь идет о таких решениях, которые помогут с ранней диагностикой и снижением риска развития заболеваний, поддержкой диагностики заболеваний по медицинским снимкам; оптимизацией индивидуального плана лечения, предсказанием состояния пациента на основе имеющихся о нем данных, голосовым заполнением медицинской документации, проверкой точности, полноты и орфографии электронных медицинских записей.

В сфере здравоохранения предусмотрено внедрение ИИ-решений в бизнес-процессы федеральных органов исполнительной власти. Фото: ru.depositphotos.com

В качестве обеспечивающих мер запланированы следующие шаги: разработка стандартов и правовых основ применения ИИ в здравоохранении, порядка регистрации медицинских изделий на основе технологий искусственного интеллекта, создание методического центра Минздрава для поддержки и координации разметки медицинских документов и подготовки медицинских наборов данных.

Ожидается, что к 2024 г. будет подготовлено не менее 100 наборов размеченных данных, извлеченных из медицинских документов, изображений и результатов диагностических исследований. При этом не менее 2 тыс. медицинских работников пройдут обучение технологиям работы с большими данными. К тому же сроку будет разработано как минимум 20 медицинских изделий, информационных систем и сервисов с применением технологий ИИ, внедренных в более чем 60% медицинских организациях государственной и муниципальной форм собственности.

Искусственный интеллект в области сельского хозяйства

В области сельского хозяйства будет обеспечен сбор, обработка, хранение и предоставление доступа к отраслевым наборам данных, в том числе по таким направлениям, как закустаривание земель, агрострахование, контроль целевого использования земель и прогнозы урожайности. Должна быть обеспечена поддержка внедрения ИИ в отраслевых компаниях и внедрение упомянутых пользовательских решений.

При этом должны будут использоваться следующие типы данных: спектральные данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и беспилотных летательных аппаратов, полученные от радаров и лидаров в различных спектрах, оптические данные (снимки регионов земной поверхности для их анализа путем оптического распознавания), координатная и временная привязка снимков к сельскохозяйственным территориям.

В области сельского хозяйства будет обеспечен сбор, обработка, хранение и предоставление доступа к отраслевым наборам данных. Фото: ru.depositphotos.com

На основе этих данных будут сформированы следующие результаты: классификация типа культур, оценка состояния посевов (мониторинг сельскохозяйственных культур, оценка ущерба), оценка урожайности, отображение характеристик и типов почвы, эрозия почвы, мультиспектральные изображения, стереофотография, изображение земель при любых погодных условиях, трехмерная структура леса, высота поверхности земли и объектов на ней.

Ожидается, что к 2024 г. в области сельского хозяйства и животноводства доля полей, на которых применяют инструменты точного земледелия, а также доля ферм, в которых проводят мониторинг и анализ поведения и здоровья скота с использованием искусственного интеллекта, составит 25%.

Искусственный интеллект в транспортной сфере

В сфере транспорта в деятельность ФОИВ будут внедрены ИИ-решения, направленные на формирование единой цифровой транспортно-логистической среды (в том числе в части обеспечения функционирования опорной сети транспортно-логистических центров); внедрение управления объектами транспортной инфраструктуры информационными системами, использующими биометрические данные с применением элементов искусственного интеллекта; оснащение беспилотных транспортных средств системами, обеспечивающими их использование в качестве подвижных постов транспортной безопасности (контроллеров соблюдения правил движения) на транспортной инфраструктуре общего пользования с применением элементов искусственного интеллекта.

Планируется, что будут обеспечены сбор, обработка, хранение и предоставление доступа к отраслевым наборам данных, включающих в себя маршруты, виды грузов, транспортных средств и перевозчиков. Также будут собираться плановые и фактические данные по времени транспортировки и операций, а также об условиях движения транспортных средств на инфраструктуре общего пользования, объемах и скорости грузопотоков, простоях и порожнем транспорте. Также упоминаются такие элементы как расписание и режимы работы разных видов транспорта, маршруты и загруженности по времени, дням, месяцам, данные фото- и видеофиксации, весогабаритные параметры, температурный режим и транспортно-логистические операции и процессы.

В сфере транспорта в деятельность ФОИВ будут внедрены ИИ-решения, направленные на формирование единой цифровой транспортно-логистической среды. Фото: ru.depositphotos.com

Также государство рассчитывает обеспечить поддержку внедрения ИИ в отраслевых компаниях, что затронет беспилотные личные, грузовые автомобили, суда, локомотивы, такси. Ожидается ввод в строй систем предиктивного мониторинга состояния транспорта и предиктивных ремонтов, контроля усталости и качества езды водителей и пилотов. ИИ найдут применение при создании городской интеллектуальной транспортной системы, умных портов, аэропортов и вокзалов. Будет оптимизирована работа по управлению потоками пассажиров и обеспечению безопасности с помощью машинного зрения и алгоритмов ИИ. Также ожидаются оптимизация маршрута и режима полета, доставка грузов дронами на «последней миле», беспилотная логистика на закрытых территориях (например, складах), контроль целостности упаковки.

Ожидается, что к 2024 г. с применением элементов ИИ будет обеспечено функционирование 5 тыс. беспилотных транспортных средств, используемых в качестве подвижных постов транспортной безопасности (контролеров соблюдения правил движения) на транспортной инфраструктуре общего пользования. Также к этому сроку будут применяться не менее 15 информационных систем с искусственным интеллектом, обрабатывающих большие данные в сфере транспорта. Количество объектов транспортного комплекса, управляемых информационными системами, использующими биометрические данные и применяющих элементы ИИ, составит 100.

Искусственный интеллект в топливно-энергетическом комплексе

В сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) будет обеспечена поддержка внедрения ИИ в отраслевые компании. В частности, искусственный интеллект будет применяться для создания модернизированной технологии интерпретации сейсмических данных, методики комплексной интерпретации данных геоинформационой системы, системы моделирования ресурсов нефтегазовых месторождений для выявления перспективных объектов, технологии геологического моделирования для учета и автоматического обновления геолого-физических данных, модуля искусственного интеллекта для прогнозирования производства и движения нефтепродуктов в нефтяной отрасли на цифровой платформе ГИС ТЭК для компаний нефтяной отрасли.

Также должны быть внедрены модуль искусственного интеллекта для поиска узких мест и выдачи рекомендаций в цепочке движения нефтепродуктов в нефтяной отрасли на цифровой платформе ГИС ТЭК для компаний нефтяной отрасли; система контроля состояния оборудования энергетических установок; система прогнозирования выработки и потребления энергии на базе искусственного интеллекта с возможностью выявления очагов потерь; программно-технический комплекс распознавания дефектов высоковольтных линий с использованием БПЛА без участия человека; аналитическая система мониторинга и контроля строительства в электроэнергетике; автоматизированная система мониторинга и диагностики состояния высоковольтного оборудования (АСМД).

Должны будут обеспечены сбор, обработка, хранение и предоставление доступа к отраслевым наборам данных. Также сформируют отраслевые наборы данных на основе методики сбора отдельных показателей всей отрасли, агрегирующие как ключевые, так и косвенные показатели, характеризующие процесс деятельности субъектов ТЭК, на базе которых в дальнейшем будут разрабатываться инновационные отраслевые программные решения.

Ожидается, что к 2024 г. доля субъектов ТЭК, предоставляющих данные для формирования отраслевых наборов данных через ГИС ТЭК, составит 70%. К этому моменту будут сформированы девять отраслевых наборов данных, а доля субъектов ТЭК, применяющих цифровые решения на основе ИИ, составит 15%.

Искусственный интеллект в обрабатывающих отраслях промышленности

В сфере обрабатывающих отраслей промышленности в деятельность ФОИВ также внедрят ИИ-решения. В том числе будет создан модуль самообучаемой системы распознавания неструктурированного текста и интеллектуальной классификации, который поможет оптимизировать порядок предоставления государственных услуг.

Будут обеспечены сбор, обработка, хранение и предоставление доступа к отраслевым наборам данных, отражающим фактический уровень промышленного производства, уровни загрузки промышленного оборудования, остаточную амортизацию и срок полезного использования промышленного оборудования на уровнях конкретного субъекта деятельности в сфере промышленности.

Также будет обеспечена поддержка внедрения ИИ в отраслевые компании. Предполагается, например, внедрение пользовательских решений, направленных на предиктивное техническое обслуживание оборудования, умное управление цепочкой поставок, поиск аномалий в работе технологического (в том числе критически важного) оборудования на промышленных предприятиях, предиктивный анализ отклонений (в том числе на объектах повышенной опасности), контроль безопасности с помощью компьютерного зрения.

В число поддерживающих мероприятий включено создание центра компетенций по цифровой трансформации промышленности, обеспечивающего агрегирование и анализ отраслевых данных, переподготовку кадров, а также тиражирование наилучших практик и решений в сфере «сквозных» цифровых технологий и искусственного интеллекта.