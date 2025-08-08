Россия запускает образовательную программу по кибербезопасности для африканской молодежи в Зимбабве

Правительство Зимбабве совместно с фондом развития результативной кибербезопасности «Сайберус» запустили отбор студентов в Национальную программу подготовки специалистов по кибербезопасности — стратегическую инициативу, направленную на развитие цифровых компетенций у местной молодежи и создание в стране суверенной индустрии кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Сайберус».

Программа реализуется в партнерстве с КОМИБ (Центром координации государственно-частного партнерства в международной информационной безопасности, созданным при поддержке Совета Безопасности Российской Федерации) и локальным партнером Red Zone Digital.

В рамках проекта в 2025 г. студенты пройдут обучение основам кибербезопасности, этичному хакингу, цифровой криминалистике, выявлению угроз и защите с использованием ИИ-инструментов. Участники смогут применять полученные знания на практике, включая участие в CTF-турнирах и киберучениях.

Программу обучения разрабатывает для студентов российская образовательная компания CyberEd (входит в фонд «Сайберус»). Правительство Зимбабве планирует обучить более 10 тыс. молодых людей в течение года. Программа будет также открыта для молодых людей из стран Сообщества развития Юга Африки.

Образовательный проект – первый этап в рамках сотрудничества правительства с фондом «Сайберус» и другими партнерами по созданию национальной отрасли кибербезопасности. Следующим шагом станет внедрение национального центра мониторинга кибербезопасности и системы оценки уровня защиты критической информационной инфраструктуры страны. Система будет строиться на проведение регулярных кибериспытаний. Оценку будут проводить выпускники образовательной программы — первые квалифицированные специалисты новой отрасли.

Зимбабве — страна с высокими темпами экономического роста в регионе и значительным потенциалом в области цифрового развития. В 2022 и 2023 гг. она вошла в число самых быстрорастущих экономик Южной Африки. Более 60% населения моложе 25 лет, что делает подготовку кадров в ИКТ ключевым направлением государственной политики.

В рамках национальной стратегии Vision 2030, правительство Зимбабве ставит цель перейти к экономике с уровнем дохода выше среднего, сделав ставку на цифровую трансформацию, технологические инновации и развитие человеческого капитала. Особое внимание уделяется повышению производительности и конкурентоспособности через использование ИКТ и создание новых рабочих мест в цифровой сфере.

Татенда Маветера, министр информационно-коммуникационных технологий Зимбабве: «Я хотела бы отметить историческое сотрудничество между Республикой Зимбабве и Российской Федерацией. Сегодняшнее событие – важный этап на нашем пути к созданию надежной национальной инфраструктуры кибербезопасности, развитию собственных компетенций и укреплению цифрового суверенитета во все более взаимосвязанном мире. Эта инициатива – не просто образовательная программа, а стратегическая инвестиция в цифровую устойчивость страны, занятость молодежи и экономический рост».

«Африканский континент стремительно входит в цифровую экономику, и от того, насколько рано и качественно будет выстроена система киберзащиты, зависит устойчивость и суверенитет будущих цифровых экосистем. Зимбабве — один из лидеров этого движения. Мы уверены, что совместными усилиями сможем подготовить новое поколение профессионалов, которое станет основой кибербезопасности не только в стране, но и во всем регионе», – сказал Сергей Андреев, управляющий партнер фонда «Сайберус».

В 2023 г. Россия и Зимбабве подписали Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Документ предусматривает новые возможности для наращивания потенциала в сфере использования ИКТ, прежде всего, подготовки специалистов.

«Это событие – результат интенсивного диалога между Россией и Зимбабве. Запуск проекта является важным элементом усилий России по устранению цифрового разрыва между крупными державами и развивающимся миром и формированию справедливой многополярной системы информационной безопасности, основанной на принципах прозрачности и взаимного уважения. Мы считаем, что равноправный доступ к цифровым технологиям и их освоение имеют основополагающее значение для глобальной стабильности и прогресса», – сказал Сергей Кузин, временный поверенный в делах России в Зимбабве.