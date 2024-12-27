Егоров Павел
Егоров Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 3
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
|Dell EMC 5027 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Крок - Croc 1777 1
|Eastwind - Восточный Ветер 72 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
|EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Терехов Олег 8 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Окуловский Юрий 1 1
|Бороздин Кирилл 1 1
|Браславский Павел 2 1
|Euler Leonhard - Эйлер Леонард 5 1
|Козак Николай 161 1
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