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Егоров Павел



27.12.2024 Yadro начинает полевые тестирования 4-сокетных серверов 1
13.12.2024 Yadro выпустила обновление для ПО объектных систем хранения 1
14.10.2024 ДОМ.РФ и Yadro реализовали крупнейший проект по внедрению объектного хранилища данных 1
09.07.2024 Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой 1
04.07.2024 Yadro выпустила обновленную версию системы хранения данных 1
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных 1
04.04.2017 «СКБ Контур» открывает дочернюю компанию в ОЭЗ «Иннополис» 1
08.07.2014 УрФУ и «СКБ Контур» модернизировали курс для будущих разработчиков 1
27.11.2013 EMC открыла охоту на талантливых детей в России 1
07.02.2012 Уральский руководитель «Яндекса» перешел в «СКБ Контур» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Егоров Павел и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Dell EMC 5027 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Крок - Croc 1777 1
Eastwind - Восточный Ветер 72 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 132 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 224 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 492 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 1
Mainframe - Мейнфрейм 266 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 1
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 24 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 4
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 1
Perl - Язык программирования 138 1
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
Dell EMC VNX 42 1
Dell EMC Captiva 29 1
ИКС - Yadro - Kornfeld 3 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ИКС - Yadro Суприм 1 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 25 1
Шеховцов Юрий 34 1
Терехов Олег 8 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Окуловский Юрий 1 1
Бороздин Кирилл 1 1
Браславский Павел 2 1
Euler Leonhard - Эйлер Леонард 5 1
Козак Николай 161 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Экономический эффект 1067 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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