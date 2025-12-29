Получите все материалы CNews по ключевому слову
Браславский Павел
СОБЫТИЯ
|29.12.2025
|Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как нейросети понимают каламбуры 1
|11.01.2024
|Ученые из ВШЭ научили нейросети распознавать юмор по-человечески 1
|07.02.2012
|Уральский руководитель «Яндекса» перешел в «СКБ Контур» 1
Браславский Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|X Corp - Twitter 2909 1
|Eastwind - Восточный Ветер 77 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
|Yandex - Яндекс 8510 1
|Автомир ГК 43 1
|OpenAI - ChatGPT 545 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157466 1
|Сингапур - Республика 1909 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4294 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411194, в очереди разбора - 730844.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.