Российские ИИ-серверы с поддержкой 8 GPU проходят демо-тесты

Компания Yadro запустила программу демонстрационного тестирования GPU-сервера G4208P G3, разработанного для решения широкого круга задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Платформа проходит совместные испытания в прикладных сценариях в ИТ-инфраструктуре ключевых технологических партнеров Yadro.



Что такое Yadro G4208P G3

Yadro G4208P G3 — это высокопроизводительная серверная платформа, поддерживающая установку до восьми GPU-карт двойной ширины (PCIe 5.0 x16) с энергопотреблением до 450 Вт каждая, двух процессоров с TDP до 350 Вт и до 8 ТБ оперативной памяти DDR5. Сервер оптимизирован под обучение, дообучение и инференс современных ИИ-моделей, позволяя предприятиям создавать собственную ИИ-инфраструктуру в рамках on-premise-развёртываний.

Сервер оптимизирован под обучение, дообучение и инференс современных ИИ-моделей

Платформа Yadro G4208P G3 ориентирована на центры обработки данных и компании с повышенными требованиями к вычислительным ресурсам. Решение удовлетворяет потребности самых разных заказчиков, обеспечивая высокую производительность и масштабируемость в любых сценариях применения ИИ. Среди ключевых сфер: здравоохранение — для анализа медицинских изображений и диагностики с помощью ИИ; финансовый сектор — при оценке рисков и обработки больших данных; промышленные предприятия — для автоматизации производства и управления процессами; научные и образовательные учреждения — в моделировании и исследованиях; а также сферы медиа и игровой индустрии.

Сценарии применения

В зависимости от задач заказчика сервер может быть сконфигурирован с различным количеством и типами GPU-карт – от массовых до специализированных. Система масштабируется по мере роста нагрузки — от базовых задач инференса с использованием минимального количества карт до аппаратного объединения нескольких GPU с помощью специализированных «мостиков» (Bridge) для эффективного обучения моделей. Высокоскоростные сетевые интерфейсы обеспечивают возможность объединения серверов в вычислительные кластеры, а интеграция с системами хранения данных гарантирует быстрый и стабильный доступ к большим массивам информации.

Сервер G4208P G3 позволяет запускать и масштабировать актуальные open-source ИИ-модели. Такой on-premise подход особенно востребован в организациях, где критически важны соблюдение информационной безопасности, защита персональных данных и полный контроль над инфраструктурой. Возможность использовать нейросети с открытым исходным кодом позволяет корпоративным заказчикам внедрять инструменты искусственного интеллекта без передачи чувствительных данных во внешние среды.

В зависимости от задач заказчика сервер может быть сконфигурирован с различным количеством и типами GPU-карт

«Сервер G4208P G3 – это ответ Yadro на запрос рынка на решения, способные эффективно и безопасно работать с задачами искусственного интеллекта и машинного обучения высокого уровня сложности. Наша платформа сочетает высокую производительность, гибкость конфигураций и полностью соответствует требованиям российских заказчиков по локализации», – отмечает Павел Егоров, директор по продуктам Yadro.

Платформа успешно завершила серию внутренних тестов в лаборатории Yadro, включая нагрузочные испытания под ИИ-сценарии и термовалидацию, продемонстрировав стабильную работу под высокой вычислительной нагрузкой.

Сервер G4208P G3 проходит регистрацию в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) Минпромторга.

Модели доступны для демонстрационного тестирования. Подать заявку и ознакомиться с техническими характеристиками можно на официальном сайте Yadro .