Yadro выпустила обновленную версию системы хранения данных

Компания Yadro представила обновление старшей модели в семействе корпоративных СХД начального уровня Tatlin.Flex – масштабируемую систему с гибкими вариантами конфигурации Tatlin.Flex.Pro v2.



Что нового?

Модификация оснащена обновлёнными контроллерами хранения, обеспечивающими дополнительную гибкость с возможностью одновременной установки карт ввода-вывода разных типов и повышенную масштабируемость с поддержкой установки до 156 накопителей с помощью двух дисковых модулей расширения.

Аппаратные платформы Tatlin.Flex разработаны для решения локализованных задач хранения и ориентированы на потребности заказчиков в компактных и многофункциональных системах начального уровня. Система Tatlin.Flex.Pro v2 внесена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) Минпромторга.

Модификация оснащена обновлёнными контроллерами хранения

«Мы активно расширяем и развиваем продуктовый портфель систем хранения данных, отвечая растущим потребностям заказчиков. Обновленная версия Tatlin.Flex.Pro v2 создавалась и дорабатывалась с учетом пожеланий и запросов наших клиентов, чтобы предоставить еще более надежное и эффективное решение для хранения данных. Это касается и увеличения числа накопителей, что открывает новые перспективы в области видеонаблюдения и видеоаналитики. Мы также активно работаем с производителями ПО по тестированию типовых сценариев и выработке лучших практик», – поясняет Павел Егоров, директор по продуктам компании Yadro.