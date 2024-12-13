Разделы

ПО Техника
|

Yadro выпустила обновление для ПО объектных систем хранения

Компания Yadro выпустила обновление для программного обеспечения объектных систем хранения Tatlin.Object с расширенной функциональностью, которая повышает эффективность хранения и уровень отказоустойчивости.

Что нового?

В версии 1.6.0 Tatlin.Object поддерживает технологию избыточного кодирования Erasure Coding (ЕС). Использование этой технологии помогает избежать многократного увеличения объема хранимых данных, как это происходит при репликации в традиционных файловых хранилищах. Такая форма алгоритма рассредоточения информации позволяет распределять данные по нескольким устройствам хранения: вместо того чтобы записывать данные в хранилище целиком, они разбиваются на более мелкие фрагменты, которые затем используются для восстановления исходных данных при необходимости. При этом сокращается размер необходимых копий, значительно увеличивается полезная ёмкость и обеспечивается заданный уровень отказоустойчивости.

«Технология Erasure Coding позволяет эффективнее использовать емкость хранения Tatlin.Object благодаря уменьшению избыточных копий и улучшенной репликации между сайтами. Это повышает отказоустойчивость и быстродействие системы, что позволяет расширить сферы применения платформы Tatlin.Object и соответствовать ожиданиям самых требовательных корпоративных клиентов», – отмечает Павел Егоров, директор по продуктам Yadro.

tatlin_banner_v.2.png

Yadro выпустила обновление для программного обеспечения объектных систем хранения Tatlin.Object

Также в обновленной версии стало проще управлять доступом к ресурсам СХД благодаря улучшенной системе управления идентификацией и контролем доступа (IAM). Гибкая настройка политик аутентификации обеспечивает авторизацию пользователей и защищает конфиденциальные данные от несанкционированного доступа.

erid:LjN8JwJcDРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241 / ОГРН 5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Москва нашла, кто за 162 млн руб. обслужит ей ИС медстрахования в ходе миграции с Oracle BI на отечественное ПО

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

В России создан человекоподобный робот для работ на складах, умеющий выдавать заказы

Запущена российская SRM-система для автоматизации закупочных процессов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще