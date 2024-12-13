Yadro выпустила обновление для ПО объектных систем хранения

Компания Yadro выпустила обновление для программного обеспечения объектных систем хранения Tatlin.Object с расширенной функциональностью, которая повышает эффективность хранения и уровень отказоустойчивости.



Что нового?

В версии 1.6.0 Tatlin.Object поддерживает технологию избыточного кодирования Erasure Coding (ЕС). Использование этой технологии помогает избежать многократного увеличения объема хранимых данных, как это происходит при репликации в традиционных файловых хранилищах. Такая форма алгоритма рассредоточения информации позволяет распределять данные по нескольким устройствам хранения: вместо того чтобы записывать данные в хранилище целиком, они разбиваются на более мелкие фрагменты, которые затем используются для восстановления исходных данных при необходимости. При этом сокращается размер необходимых копий, значительно увеличивается полезная ёмкость и обеспечивается заданный уровень отказоустойчивости.

«Технология Erasure Coding позволяет эффективнее использовать емкость хранения Tatlin.Object благодаря уменьшению избыточных копий и улучшенной репликации между сайтами. Это повышает отказоустойчивость и быстродействие системы, что позволяет расширить сферы применения платформы Tatlin.Object и соответствовать ожиданиям самых требовательных корпоративных клиентов», – отмечает Павел Егоров, директор по продуктам Yadro.

Yadro выпустила обновление для программного обеспечения объектных систем хранения Tatlin.Object

Также в обновленной версии стало проще управлять доступом к ресурсам СХД благодаря улучшенной системе управления идентификацией и контролем доступа (IAM). Гибкая настройка политик аутентификации обеспечивает авторизацию пользователей и защищает конфиденциальные данные от несанкционированного доступа.