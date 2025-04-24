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ИКС Yadro Суприм
|24.04.2025
|«Кит-системс» перевел ИТ-инфраструктуру на российскую аппаратную базу 1
|09.07.2024
|Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой 2
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
|ИКС - Yadro - Kornfeld 4 1
|ИКС - Yadro Vegman - Сервер 28 1
|ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 71 1
|Егоров Павел 12 1
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