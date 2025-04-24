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ИКС Yadro Суприм



24.04.2025 «Кит-системс» перевел ИТ-инфраструктуру на российскую аппаратную базу 1
09.07.2024 Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 154 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2588 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 1
ИКС - Yadro - Kornfeld 4 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 28 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 71 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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