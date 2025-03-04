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Шляпкин Евгений
|04.03.2025
|«Кит-системс» и GreenMDC построили модульный ЦОД для машиностроительного холдинга 1
Шляпкин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2055 1
|GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
|Малышев Георгий 12 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7542 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 1
|N+1 - Издание 165 1
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