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«Кит-системс» расширил портфель решений в области виртуализации инфраструктур

Системный интегратор «Кит-системс» вошел в число авторизованных партнеров компании «Базис» - российского разработчика импортонезависимой экосистемы инфраструктурного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Кит-системс».

Сотрудничество позволит «Кит-системс» применять в проектной деятельности всю линейку решений разработчика: от платформ для развертывания и защиты динамических инфраструктур, виртуальных рабочих мест (VDI) и облачных сервисов до конвейера полного цикла разработки и тестирования информационных систем. Наряду с проектированием, внедрением и обслуживанием виртуальных инфраструктур под ключ, интегратор предложит заказчикам миграцию с решений зарубежных вендоров на отечественную программную платформу.

Широкая диверсифицированность «Кит-системс» как многопрофильного сервис-ориентированного интегратора вкупе с полученными в ходе авторизации компетенциями и многолетним проектным опытом обеспечивает заказчикам максимальный уровень качества проектирования, сервиса и технической поддержки решений вендора. Штат компании пополнился рядом сертифицированных вендором инженеров и сегодня включает специалистов по продуктам, технологиям, проектированию и поддержке. Заказчикам доступны портфель инфраструктурных сервисов на базе решений вендора и их квалифицированное обслуживание в соответствии с многокритериальными SLA, вплоть до 24/7/365.

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Бизнес

Флагманский продукт вендора - платформа Basis Dynamix - включен в реестр отечественного ПО и полностью соответствует актуальным требованиям бизнеса и госсектора в части надежности и безопасности. Он позволяет масштабировать и оптимизировать ИТ-инфраструктуру, снижая операционные издержки на лицензирование и техническую поддержку. Механизмы балансировки нагрузки и автоматического перераспределения ресурсов повышают эффективность использования оборудования и управления вычислительными ресурсами и хранилищем данных. Встроенные инструменты шифрования, аутентификации и контроля доступа обеспечивают безопасность данных на всех этапах их обработки и хранения.

«При разработке сложных инфраструктур, поддерживающих критически важные сервисы заказчиков, мы опираемся исключительно на апробированные решения, надежность и безопасность которых не вызывает сомнений. Отпилотировав компоненты экосистемы «Базис» в собственной тестовой лаборатории, мы убедились в их работоспособности при различных нагрузках и функциональности, - отметил Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс». – Опираясь на полученный опыт, а также на практику внедрения разработок вендора в российском бизнесе и госсекторе, мы готовы предложить заказчикам комплексные системы на импортонезависимой технологической базе».

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