«Ред софт» и Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери объявили о сотрудничестве

Российский разработчик «Ред софт» и филиал Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина в Твери подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

В рамках установленного партнерства планируется безвозмездная передача лицензий операционной системы «Ред ОС» для учебного процесса. Также специалисты компании проведут обучение преподавателей университета. Планируется организация практик и стажировок для студентов с целью совершенствования новых навыков.

Ранее в 2023 г. на полях ПМЭФ «Ред софт» и правительство Тверской области договорились о передаче ПО для тестирования. Таким образом стороны содействуют укреплению технологического суверенитета региона и популяризации российских программно-аппаратных решений в Тверской области. Соглашение с Филиалом РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери является еще одним шагом в этом направлении.

«Сотрудничество с российскими разработчиками - важная составляющая процесса импортозамещения в Тверской области. С «Ред софт» мы уже наладили контакт и совместно работаем по нескольким направлениям. Высоко ценим готовность разработчика помогать образовательным учреждениям перейти на отечественное ПО, так как в текущей конъюнктуре обучение молодежи имеет кардинальное значение. Это вклад в будущее региона и страны в целом», - отметил министр цифрового развития и информационных технологий Тверской области Сергей Снегирев.

Тверская область активно развивается за счет использования современных цифровых технологий. Освоение передовых методов работы в производстве активно переходит в сферу высшего образования. В филиале РГУ им. А.Н. Косыгина открылись две современные специальности – информационные технологии в дизайне и гейм дизайн. В этой связи партнерство с «Ред софт» позволит не только перейти на отечественное ПО следуя программе импортозамещения, но и повысить качество образования.

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«Установление партнерства с одной из ведущих российских ИТ-компаний очень своевременно для нашего филиала. В прошедшем году в Твери появились новые специальности. Мы готовим цифровых инженеров будущего, перед которыми будет стоять первостепенная задача – достижение цифрового суверенитета страны. Наши студенты будут обучаться на отечественной ОС с этого года - наглядный пример импортозамещения и развития ИТ-индустрии в России. Выражаю искреннюю благодарность руководству компании «Ред софт» за стремление развиваться и взаимодействие с учебными заведениями. Уверен, что наше тесное сотрудничество принесет плоды в самое ближайшее время» – отметил директор филиала РГУ им. А.Н.Косыгина в Твери Денис Цуркан.

«Популяризация отечественного ПО и привлечение нового поколения к развитию ИТ-отрасли страны – один из приоритетов «Ред софт». Сегодня мы развиваем сотрудничество с более чем 200 образовательными учреждениями страны. Это наш вклад в развитие будущих кадров для отечественной ИТ-индустрии. Благодарим Филиал РГУ им. А. Н. Косыгина в Твери за доверие!», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».