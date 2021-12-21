Уже второй с начала месяца детский технопарк открыт в Москве

В столице открылся 21-й детский технопарк, он стал вторым на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Курировать его будет факультет информационных технологий вуза. Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, для обучения здесь доступно девять лабораторий, в том числе лаборатории нейронных сетей, цифровой моды, реверсивного инжиниринга и виртуальных тренажеров.

«Преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся им в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта и дополненной реальности. У каждой из девяти лабораторий детского технопарка есть индустриальные партнеры — ведущие организации в своей области», — сказала Наталья Сергунина.

В лаборатории виртуальных тренажеров дети будут разрабатывать технические устройства и приложения на основе технологий дополненной реальности, которые могут применяться в образовании и промышленности.

На занятиях в лаборатории цифровой моды им предложат создать умную одежду — со встроенными датчиками и сенсорами для контроля показателей здоровья или возможностью подзарядки телефона. При этом они получат навыки 3D-сканирования, компьютерного моделирования, использования VR- и AR-технологий в конструировании. В лаборатории высокотехнологического швейного производства можно будет освоить современные микропроцессорные автоматы с программным управлением.

Направление социального программирования посвящено мультимедийным технологиям, например, в написании сценариев к видеороликам или создании фильмов и подкастов на социальные темы. В лаборатории изготовления прототипов и реверсивного инжиниринга дети будут осваивать применение 3D-печати, компьютерного моделирования и анализа в промышленности, научных исследованиях, реставрации раритетной техники, музейных экспонатов и архитектурных объектов.

Посетители лаборатории нейронных сетей узнают, как проводятся социальные исследования с использованием технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных. А участники программ нейрокомпьютерных интерфейсов будут разрабатывать нейроинтерфейсы для детей с особенностями здоровья. С их помощью можно решать простые бытовые задачи.

Кроме того, в новом детском технопарке РГСУ открыты лаборатории информационной безопасности и схемотехники.

«Инфраструктура детских технопарков сегодня позволяет столичным школьникам получать доступ к обучению по самым перспективным направлениям во всех округах столицы. При этом в них предусмотрены 400 программ для детей с самыми разными способностями и интересами. В них одинаково успешно могут проходить подготовку как будущие инженеры и программисты, так и кинематографисты, модельеры, архитекторы, специалисты социальной сферы», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Справочно:

Первый детский технопарк на базе РГСУ заработал в декабре 2017 г. Он специализируется на информационных технологиях, промышленном дизайне, видеопроизводстве, технологиях виртуальной и дополненной реальности.

В начале декабря 2021 г. на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина открыли детский технопарк «Косыгин парк». Он специализируется на современных технологиях производства одежды, экологии и информационных технологиях.

Всего в столице работает 21 детский технопарк.