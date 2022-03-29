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В Cross Technologies назначен коммерческий директор

Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies объявил о назначении Юрия Малкина на должность коммерческого директора компании. В должность Юрий вступил в феврале 2022 г.

На новой позиции в компании Юрий будет заниматься формированием долгосрочной стратегии развития Cross Technologies и выявлением потребностей клиентов, а также развитием сотрудничества с вендорами и взаимодействием с ключевыми заказчиками как коммерческого сектора, так и государственных структур.

За время работы Юрий Малкин реализовал стратегические планы по экономической и производственной деятельности организации, в результате чего компания продемонстрировала стабильный рост, что характеризует Юрия не только как компетентного специалиста, но и как эффективного руководителя.

«Своей основной целью в Cross Technologies я вижу активное содействие компании в достижении поставленных стратегических целей. Одним из ключевых направлений нашей работы мы определили совершенствование и развитие технологии и бизнес-процессов. Быстроменяющийся рынок IT-технологий требует оперативного реагирования на новые угрозы информационной безопасности, поэтому мы будем стремиться разрабатывать и предоставлять нашим клиентам передовые технологии и сервисы, предугадывая их будущие потребности», — отметил коммерческий директор компании Cross Technologies Юрий Малкин.

Юрий Малкин окончил МГТУ им. Косыгина. А также в 2006 г., Московскую международную высшую школу бизнеса МИРБИС, факультет: менеджмент в коммерции. Работает на рынке ИТ более 20 лет, занимая руководящие позиции в крупных компаниях, таких как: «Сервис плюс», Wincor Nixdorf, Maykor, «АМТ групп», «Сибинтек». С 2021 г. Юрий курирует коммерческий блок в Cross Technologies.

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