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Герасимович Евгений


25.02.2025 В МФТИ разработали первое в мире цифровое устройство для подводной связи  1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Герасимович Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3133 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24374 1
Наушники - Headphones 4051 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6440 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1050 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24673 1
Микрофон - Microphone 2527 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 933 1
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 33 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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