В Москве открылся 20-й детский технопарк

Первый в столице детский технопарк креативных индустрий открылся на базе Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Среди направлений обучения в «Косыгин парке» — 3D-дизайн, цифровая мода, инновационные материалы для легкой промышленности, технологии виртуальной и дополненной реальности.

«“Косыгин парк” стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12-17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий», — отметила Наталья Сергунина.

«Косыгин парк» расположен в Центральном административном округе Москвы по адресу: улица Малая Калужская, 1. Его партнерами стали крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви.

Занятия в детском технопарке будут вести преподаватели вуза и эксперты. На площади более 1500 квадратных метров располагается три тематических кластера.

Так, в кластер «Мода 4.0» вошли пять лабораторий: цифрового проектирования, дизайна тканей, дизайна трикотажа, диджитал-дизайна, моделирования и дизайна одежды. Слушателей программы «Умная одежда» научат создавать изделия с функциями изменения цвета и формы, контроля физического состояния человека.

На занятиях курса «Устойчивая мода» подростки будут вторично использовать текстильные материалы и пластик, восстанавливать одежду, перерабатывать и создавать из нее новые экологичные вещи.

Кластер информационных технологий состоит из лабораторий «VR/AR», «Робототехника», «Цифровая фабрика, моделирование цифровых двойников». Например, ученики будут использовать цифровые возможности для автоматизации процессов создания одежды и аксессуаров. А на занятиях по робототехнике ребят познакомят с основами проектирования, изготовления и программирования роботизированных устройств.

В кластер «Чистый мир» входят лаборатории «Растительные волокна и экотекстиль», «Природоподобные технологии и возобновляемая энергетика» и «Охрана окружающей среды». Здесь слушатели освоят создание экологичной одежды и рациональное потребление ресурсов.

Помимо продолжительных образовательных программ, юных москвичей приглашают на мастер-классы, лекции и инженерные соревнования.