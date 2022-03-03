Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов с погружением в перспективные профессии

Детские технопарки Москвы 5 и 6 марта 2022 г. примут участие в международной выставке «Образование и карьера». Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам и погрузиться в новые интересные специальности, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Бесплатный билет можно получить на сайте выставки. Занятия будут идти с 10:00 до 16:00. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Занятия рассчитаны на детей и подростков от семи до 17 лет. Они смогут узнать много нового и попробовать себя в роли разработчика, конструктора или дизайнера. Акцент будет сделан на востребованных профессиях. Участников ждут мастер-классы по 3D-печати, цифровому моделированию зданий, виртуальной и дополненной реальности», — сказала Наталья Сергунина.

Ранее детские технопарки уже участвовали в выставке, проводили подобные мастер-классы и получили положительный отклик.

«В прошлом году в выставке участвовали семь детских технопарков, они провели более 70 мастер-классов более чем для 500 школьников Москвы», — отметил руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Анимационный технопарк «Калибр» проведет мастер-классы по основам 3D-печати. Школьники узнают, как устроены 3D-принтеры, научатся создавать модели для печати и выбирать оптимальные настройки.

«Наукоград» МФЮА приглашает на занятие по цифровому моделированию зданий. Участники сделают несколько трехмерных моделей, разместят их на виртуальном участке земли и благоустроят его.

Детский технопарк «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» приготовил мастер-классы по изготовлению композитных изделий. В виртуальной лаборатории дети сами создадут новые материалы с помощью вакуумной инфузии — одного из методов производства таких материалов.

Валерий Лутошкин, Step Logic: Без современной сетевой инфраструктуры развитие бизнеса невозможно ИТ-тренды

На мастер-классе детского технопарка «Косыгин парк» на базе РГУ имени А.Н. Косыгина школьники познакомятся с электронным конструктором. Он не только помогает в обучении программированию, электротехнике и механике, но и позволяет создавать разнообразные устройства, включая самые сложные — систему умного дома или беспилотник.

Представители «Детского технопарка равных возможностей РГСУ» научат детей рисовать в виртуальной реальности при помощи анимированных эффектов.

Гости детского технопарка «Альтаир» МИРЭА — Российского технологического университета (РТУ) откроют для себя химию и физику с новой стороны и создадут произведение современного искусства.

«Менделеев центр» РХТУ имени Д.И. Менделеева проведет мастер-класс «Удивительная химия». Ученикам расскажут о качественной реакции, которая помогает различать схожие вещества.

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота ИТ в банках

Представители детского технопарка «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта научат гостей различать AR- и VR-технологии, продемонстрируют соответствующее оборудование с погружением в VR-пространство.