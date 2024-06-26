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«МегаФон»: названы самые популярные фестивали у тамбовчан

Летом 2024 г. жители Тамбовской области стали чаще интересоваться фестивалями за пределами региона. С начала 2024 г. трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам.

В 2024 г. тамбовчане начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу в 5,3 раза по сравнению с мартом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым привлекательным для жителей Тамбовской области остается VK Fest, который в 2024 г. принимают пять городов России. Вторым по популярности стал рок-фестиваль YLETAЙ, который проводится в удмуртском селе Лагуново. Замыкает топ-3 событий, где летом 2024 г. планируют побывать жители региона, STEREOLETO, который прошел в июне 2024 г. в Санкт-Петербурге, а в июле 2024 г. ждут в Москве.

Любители событий в формате open air стали активнее интересоваться фестивалями электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области. Именно эти площадки показали наибольшую динамику по сравнению с 2023 г.

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Помимо этого, тамбовчане открыли для себя фестиваль электронной музыки и визуального искусства «Кастры», который проходит в Ленинградской области. Гостей мероприятия ждут музыкальная программа, театральные показы, лекторий, ярмарка, инсталляции и перформансы.

В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLETAЙ, «Голос кочевников» и Ural Music Night.

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