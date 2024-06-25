«МегаФон»: кировчане заинтересовались фестивалями за пределами региона

Летом 2024 г. жители Кировской области стали чаще интересоваться фестивалями за пределами региона. С начала 2024 г. трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствует данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам.

В 2024 г. кировчане начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу более чем в четыре раза по сравнению с мартом 2024 г.. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым привлекательным для кировчан остается VK Fest, который в 2024 г. принимают пять городов России. Вторым по популярности стал рок-фестиваль YLETAЙ, который проводится в удмуртском селе Лагуново. Замыкает топ-3 событий международный музыкальный фестиваль STEREOLETO, который прошел в июне 2024 г. в Санкт-Петербурге, а в июле 2024 г. ждут в Москве.

Любители событий в формате open air стали активнее интересоваться фестивалями электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области. Точкой притяжения для тех, кто предпочитает классическую музыку, стал Ruskeala Symphony в Республике Карелия. Музыкальное мероприятие примечательно тем, что проходит на фоне мраморных скал горного парка «Рускеала» в Республике Карелия. Именно эти площадки показали наибольшую динамику по сравнению с 2023 г.

«В этом году кировчане не только интересуются фестивалями за пределами региона, но и принимают гостей со всей страны в рамках 650-летия Кирова. Насыщенная программа, включающая в себя события различной направленности, привлекает тысячи визитеров. Чтобы общение было комфортным, мы увеличили ёмкость сети на 30% в местах проведения массовых мероприятий, а также уделили внимание развитию телеком-инфраструктуры в районе аэропорта, железнодорожного вокзала и подъездных путей к столице региона», – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Открытием 2024 г. для кировских меломанов стал фестиваль «Голос кочевников», проходящий в Республике Бурятия. Ранее мероприятие концентрировалось на этнических композициях. Сейчас фестиваль стремится к мультижанровости, и на его сцене выступают представители как модной, современной, так и традиционной, народной музыки.

В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, «YLETAЙ», «Голос кочевников» и Ural Music Night.