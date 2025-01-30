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Тарасенко Сергей



30.01.2025 Облако Mail представило новые функции для работы с контентом 1
10.10.2024 В «Облако Mail» перенесли более 160 млн файлов с помощью десктопного приложения 1
13.09.2024 В «Облаке Mail» стал доступен редактор PDF-файлов 1
07.08.2024 В «Облаке Mail.ru» стала доступна новая функциональность на базе ИИ 1
17.07.2024 В «Облаке Mail.ru» появились новые сценарии для сторис 1
19.03.2024 «Облако Mail.ru» поможет пользователям защитить рабочие и личные данные от потери 1
02.02.2024 В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг 1
22.01.2024 «Облако Mail.ru» увеличило количество сторис до 3 млрд за 2023 год 1
22.12.2023 «Облако Mail.ru» представило новые сторис на базе ML 1
20.12.2023 В «Облако Mail.ru» добавили возможность поделиться подпиской 1
08.06.2023 Новые алгоритмы нейросетей в сторис и альбомах «Облака Mail.ru» 1
10.12.2010 «Скай Линк» приобрел ряд региональных CDMA-операторов и сформировал новые бизнес-единицы 1
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Тарасенко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3456 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
Cisco Systems 5115 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Oracle Corporation 6694 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Калининградские мобильные сети 15 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
АФК Система ПАО 1797 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 465 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Астелит 134 1
Brocade Communications Systems 241 1
Axios Systems - Аксиос Системс 30 1
ДОК 828 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - СССС - Саратовская система сотовой связи 5 1
Google LLC 11788 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Евросеть 1404 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
ММКИ - МКМ им. Ильича - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича 2 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
Запорожкокс - Запорожский коксохимический завод 1 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 6 1
Лента - Сеть розничной торговли 2084 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27883 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5258 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20642 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5720 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1560 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5013 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1290 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11066 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11381 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29735 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13143 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10206 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11633 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3209 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 550 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2370 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 806 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1388 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5270 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2194 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 174 6
Google Android 14013 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle Hyperion Strategic Finance 46 1
Oracle Hyperion 235 1
МТС Коннект - МТС Connect 46 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Apple iOS 7817 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 1
Молчанов Валерий 4 1
Скоморохов Михаил 1 1
Сарбаев Раиль 2 1
Агафонова Мария 2 1
Володин Андрей 22 1
Ясинский Владимир 18 1
Студитских Виталий 19 1
Линовицкий Михаил 2 1
Ентяков Максим 2 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2457 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7440 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1375 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3949 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1471 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1541 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 610 1
Украина 7615 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 1
Россия - СФО - Кемеровская область 902 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 936 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
Россия - ЦФО - Калужская область 982 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3098 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 1
Россия - УФО - Свердловская область 1501 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 873 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 1
Россия - УФО - Челябинская область 1213 1
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 795 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 174 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Украина - Хмельницкая область - Хмельницкий 23 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - ПФО - Саратовская область 730 1
Украина - Киев 1125 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 558 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 1
Украина - Львов 97 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18532 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2925 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 1
Аренда 2423 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1952 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1804 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7847 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4670 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 708 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1742 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 324 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Российская газета 271 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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