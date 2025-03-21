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«Документы Mail» представили адресный шаринг

Пользователи «Облака» и «Документов Mail» теперь могут устанавливать на документы, фотографии и файлы индивидуальные настройки приватности. Функциональность позволяет открывать доступ только указанным адресатам по электронной почте — благодаря этому никто другой не получит доступ к конфиденциальной информации. Количество адресатов на момент запуска функции не ограничено. Об этом CNews сообщили представители Mail.

При редактировании пользователь получит полный доступ к документу и сможет внести в него отслеживаемые правки в режиме «Совместная работа» или просто отредактировать. При выборе режима «Совместная работа» владелец документа сможет увидеть все вносимые изменения и решить самостоятельно принять или отклонить их.

«Мы продолжаем работать над новым функционалом сервиса и оперативно реагируем на запросы аудитории. Теперь пользователи могут не переживать за сохранность чувствительных документов, таблиц или изображений. Настройки приватности помогут избежать передачи файла третьим лицам. Безопасность и конфиденциальность — наши главные приоритеты», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Почты» и «Облака».

«Документы Mail» были запущены в октябре 2024 г. На данный момент ежемесячная аудитория сервиса превысила 2 млн пользователей.

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