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В «Облаке Mail» стал доступен редактор PDF-файлов

«Облако Mail» представило функциональность бесплатного редактирования PDF-файлов. Теперь пользователям доступно как чтение, так и работа с такими форматами документов прямо в облачном хранилище. Об этом CNews сообщили представители Mail.ru.

С помощью PDF-редактора в «Облаке Mail» пользователи смогут накладывать текст поверх документа, а также рисовать и добавлять картинки и фигуры. Кроме этого, при чтении PDF-файлов им будет доступно постраничное редактирование документа — добавление новых страниц или удаление тех, что уже не актуальны. Также функциональность позволит переворачивать страницы для комфортного чтения и работы с ними.

«Мы активно развиваем работу с различными форматами документов в «Облаке Mail», чтобы сделать процесс взаимодействия с файлами удобным и эффективным. Добавление PDF-редактора с возможностью работы с картинками, фигурами и страницам позволяет пользователям легко дорабатывать и изменять необходимые материалы в режиме реального времени и быстро обмениваться информацией с коллегами и близкими», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail».

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