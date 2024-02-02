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В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг

В «Облаке Mail.ru» появился новая функциональность — электронные книги в формате epub. Пользователям доступны загрузка и чтение книг в приложении и веб-версии «Облака». Об этом CNews сообщили представители VK.

«Облако» позволяет загружать и просматривать различные текстовые документы, в том числе легко переходить к нужной главе в содержании: внутри каждой книги доступны удобные разделы «Закладки» и «Цитаты» для быстрого поиска нужной информации.

Пользователи могут настроить шрифт и цвет страницы для комфортного чтения. «Облако» запомнит настройки и позволит вернуться к тому месту книги, на котором она была закрыта. Кроме того, можно поделиться своей библиотекой с другими пользователям по приватной ссылке из «Облака».

«Мы рады расширить возможности пользователей в «Облаке Mail.ru» и предложить им удобное чтение электронных книг. Новая функциональность позволит собрать свою коллекцию любимых произведений, а удобный интерфейс сделает процесс чтения комфортным», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».

На данный момент чтение и загрузка электронных книг доступны в приложении «Облака» на Android и веб-версии, а также в скором времени появиться на iOS.

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