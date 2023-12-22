Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Облако Mail.ru» представило новые сторис на базе ML

Четыре новогодних сценария соберут в короткие подборки праздничные фотографии пользователей

За III квартал 2023 г. пользователи «Облака Mail.ru» загрузили более 7,5 млн фото- и видеофайлов. С помощью ML-моделей из них было сгенерировано около 940 млн историй.

В преддверии праздников «Облако Mail.ru» представило новые сценарии для новогодних сторис. Пользователи смогут оценить сгенерированные подборки с возможностью поделиться ими с близкими. Сторис будут собраны на четыре темы: «Новогоднее путешествие», «Праздничные воспоминания», «Лучшие моменты этого года» и «Ваше сочинение на тему: «Как я провел каникулы». Об этом CNews сообщили представители VK.

По итогам III квартала 2023 г. наиболее популярными сторис оказались «Воспоминания сезона». С помощью данного сценария было создано около 105 млн историй с главными событиями пользователей. Еще один популярный сценарий — «Воспоминания за месяц с детьми». Более 69 млн сторис было создано с данной фотоподборкой. На третьем месте по количеству историй оказались «Фотографии из конкретного города»: 48 млн сторис было сгенерировано благодаря фотографиям пользователей из различных городов.

«Облако Mail.ru не только бережно хранит важные воспоминания, но собирает их в фотоподборки с помощью усовершенствованных ML-моделей. С их помощью создаются уникальные истории, в том числе и праздничные, которыми можно делиться с близкими, друзьями или коллегами», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как разместить ИТ-решение на «Гостехе»

На Ozon во множестве продаются поддельные супервместительные SSD с реальной емкостью в тысячи раз меньше заявленной. Опрос

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ

Легендарную киберкоманду Virtus.pro сняли с турнира из-за россиян в ее составе

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риск ограничений

По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Magnus M: бизнес-ноутбук с большим экраном

Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще