В «Облако Mail» перенесли более 160 млн файлов с помощью десктопного приложения

Десктопное приложение «Облако Mail» предоставляет пользователям возможность для быстрой работы с облачными хранилищами как с дисками. Приложение работает с 11 облаками, включая Google Drive, DropBox и др. Даже после полной утери исходника пользователь сможет сохранить доступ ко всей важной информации. Об этом CNews сообщили представители VK.

Функциональностью бэкапа данных за 2023 г. воспользовались более 200 тыс. раз. С момента запуска бесплатного доступа к сервису пользователи перенесли свыше 160 млн файлов, где 63% из них было сохранено из облака Google Drive. Общий объем файлов составил почти 900 тыс. ГБ. Все данные, перенесенные в формате docx и pptx, автоматически конвертируются в общедоступные — docx и pptx.

«Облако помогает миллионам людей хранить файлы и работать с важными документами. Удобство и надежность — наши главные приоритеты», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail».