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В «Облако Mail.ru» добавили возможность поделиться подпиской

Теперь пользователи «Облака Mail.ru» смогут делиться подпиской с близкими в рамках общей подписки на единое хранилище Mail Space.

Это позволит сэкономить бюджет каждого пользователя группы и использовать все возможности облачного сервиса. Каждый из участников получит все преимущества единой подписки Mail Space: дополнительное место в хранилище, отключение рекламы в «Почте» и «Облаке», а также увеличенные лимиты на загрузку файлов. При это пользователь сможет сохранить полную приватность и доступ только к своей части облачного хранилища. Об этом CNews сообщили представители VK.

Расширить текущую подписку можно в любом из имеющихся тарифных планов. Добавить до трех аккаунтов можно при помощи уникальной ссылки. При этом пользователи смогут самостоятельно распоряжаться имеющимся объемом и делить его между собой по своему усмотрению. Кроме расширенной функциональности у каждого участника останется доступной стандартная квота в 8 ГБ вдобавок к расширенной — от 64 ГБ до 4 ТБ. Максимальный состав участников подписки для близких — три человека.

В случае удаления пользователя из новой подписки у него сохраняется полный доступ к имеющимся файлам.

«Возможность делиться подпиской — это один из ключевых факторов для современного пользователя. Управление, шаринг и дополнительные настройки сделают подписку Mail Space более гибкой и выгодной для совместного использования. При этом совместный доступ позволит пользователям остаться независимыми друг от друга и сэкономить почти 6000 руб. в год», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».

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