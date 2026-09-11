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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200977
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Украина Хмельницкая область Хмельницкий

Украина - Хмельницкая область - Хмельницкий

СОБЫТИЯ


11.09.2026 Российские войска поразили пункты управления и дата-центры Украины 2
11.10.2024 На Украине арестован создатель VPN, позволявшего ходить на российские сайты. Ему грозит срок 15 лет 1
13.06.2024 В Чебоксарах «МегаФон» подготовил мобильную сеть к туристическому сезону 1
16.01.2014 «Софт Экспаншен Украина» внедрила электронный документооборот в Хмельницком городском совете 3
14.11.2013 Хмельницкий городской совет внедрит электронный документооборот на базе Docsvision 2
21.03.2013 26 марта в Москве откроется форум MedSoft-2013 1
18.03.2013 26 марта в Москве откроется форум MedSoft-2013 1
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
31.05.2010 Украина утилизирует за средства НАТО стрелковое оружие 1
12.01.2010 Украине обещана национальная ядерная инициатива 1
01.04.2009 Украина и Россия подготовят соглашение для достройки Хмельницкой АЭС 1
16.01.2008 Правительство Украины приняло решение продать 67% акций "Укртелекома" 1
22.06.2007 UMC получила дополнительные частоты GSM-900 в Закарпатской области 1
19.06.2007 UMC получила дополнительные частоты GSM-1800 в пяти областях Украины 1
23.05.2007 Фонд госимущества Украины оспорил запрет на продажу "Укртелекома" 1
23.05.2007 «Оранжевые» натравили инвалидов на «Укртелеком» 1
22.05.2007 Суд приостановил продажу акций "Укртелекома" 1
24.01.2007 Украина разработает собственный ракетный комплекс 1
13.12.2006 Челябинвестбанк продолжает внедрять "ЦФТ-Ритейл банк" 1
16.11.2005 НКРС Украины выдала 4 крупнейшим украинским операторам сотовой связи дополнительные лицензии 1
28.10.2005 Ericsson и украинский "Астелит" подписали контракт на расширение сети GSM 1
02.08.2005 Торговцу секретными картами дали год условно 1
18.08.2004 Сеть WellCOM запущена в Херсоне 1
14.05.1999 "Галактика" организовала семинар для организаций пищевой промышленности в Витебске 1

Публикаций - 24, упоминаний - 28

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

Укртелеком - Ukrtelecom 244 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15988 3
Астелит 137 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
soft Xpansion - Софт Экспаншен Украина 4 2
Oracle Corporation 7097 2
Docsvision - ДоксВижн 1061 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
МегаФон 10874 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5377 1
Amazon Inc - Amazon.com 3295 1
Microsoft Corporation 25833 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Hitachi - Хитачи 1503 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9535 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telegram Group 2971 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1919 1
Галактика - Корпорация 1551 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 541 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1467 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 250 1
Google LLC 12755 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Axios Systems - Аксиос Системс 57 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 545 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
ПФТС Фондовая биржа - Первая фондовая торговая система 7 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Энергоатом - Хмельницкая АЭС - атомная электростанция 6 2
Укрсоцбанк АКБ 19 1
ММКИ - МКМ им. Ильича - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича 2 1
Запорожкокс - Запорожский коксохимический завод 1 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 1
Одесский припортовый завод - ОПЗ 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
Евросеть 1421 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 300 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
Кондфил - Хмельницкая кондитерская фабрика 1 1
Рогачевский МКК - Рогачевский молочноконсервный комбинат 1 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 52 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 55 4
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5727 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3211 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
МВД Украины - Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 8 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 93 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
Судебная власть - Judicial power 2517 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 5
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29821 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17063 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14061 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23078 3
Стандартизация - Standardization 2346 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35476 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7556 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1439 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33740 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1854 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 195 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 439 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 482 2
Здравоохранение - Радиология - раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний - Ядерная и лучевая медицина 20 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5932 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16489 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2957 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10793 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2338 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10286 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13233 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18263 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4204 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9350 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6760 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13018 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7926 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3202 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18188 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12364 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15507 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3376 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5553 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7283 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36525 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 673 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9831 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1409 1
Ростех - Калашников ГК - Автомат Калашникова - АК - Пулеметы Калашникова 81 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6345 1
Oracle Hyperion 261 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 1
Docsvision СЭД - ECM-система 250 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 1
ЦФТ Faktura Pay 13 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
Семенюк Валентина 11 4
Продедович Эдуард 2 2
Тимошенко Юлия 31 2
Черевченко Людмила 2 2
Картавых Станислав 1 1
Сарбаев Раиль 2 1
Скоморохов Михаил 1 1
Агафонова Мария 2 1
Бронников Владимир 2 1
Стефанюк Олег 1 1
Ентяков Максим 2 1
Янковский Вадим 1 1
Проживальский Олег 11 1
Захарова Мария 12 1
Ющенко Виктор 39 1
Володин Андрей 22 1
Ясинский Владимир 18 1
Винский Иосиф 5 1
Тарасенко Сергей 23 1
Фролов Валерий 5 1
Украина 7940 21
Украина - Киев 1154 9
Россия - РФ - Российская федерация 167475 8
Украина - Житомирская область - Житомир 29 6
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 5
Украина - Ивано-Франковск 37 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54953 3
Казахстан - Республика 6082 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1455 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8631 3
Германия - Федеративная Республика 13271 3
Франция - Французская Республика 8193 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 3
Украина - Тернопольская область - Тернополь 20 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Беслан 33 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 2
Армения - Республика 2462 2
Норвегия - Королевство 1864 2
Швеция - Королевство 3792 2
Польша - Республика 2035 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2617 2
Чехия - Чешская Республика 1350 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 414 2
Беларусь - Минск 707 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 473 2
Греция - Греческая Республика 1018 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 301 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 258 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 470 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 2
Армения - Ереван 225 2
Украина - Львов 101 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 193 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 2
Украина - Одесса 197 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 177 2
Украина - Харьковская область - Харьков 222 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58151 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21872 4
Приватизация - форма преобразования собственности 544 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7895 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5819 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27502 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3410 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3893 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53842 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8928 2
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 98 2
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 242 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11426 2
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2146 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 751 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5540 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9135 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6207 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2757 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1005 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 65 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины - Криминальный кодекс Украины 27 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 254 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8298 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 766 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5156 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34058 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4061 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7636 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6831 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1238 1
Аренда 2712 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8885 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2027 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 11
BleepingComputer - Издание 462 1
Известия ИД 779 1
Российская газета 300 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
РБК Украина 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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