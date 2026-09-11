Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Украина Хмельницкая область Хмельницкий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 28
Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенюк Валентина 11 4
|Продедович Эдуард 2 2
|Тимошенко Юлия 31 2
|Черевченко Людмила 2 2
|Картавых Станислав 1 1
|Сарбаев Раиль 2 1
|Скоморохов Михаил 1 1
|Агафонова Мария 2 1
|Бронников Владимир 2 1
|Стефанюк Олег 1 1
|Ентяков Максим 2 1
|Янковский Вадим 1 1
|Проживальский Олег 11 1
|Захарова Мария 12 1
|Ющенко Виктор 39 1
|Володин Андрей 22 1
|Ясинский Владимир 18 1
|Винский Иосиф 5 1
|Тарасенко Сергей 23 1
|Фролов Валерий 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 11
|BleepingComputer - Издание 462 1
|Известия ИД 779 1
|Российская газета 300 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|РБК Украина 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.