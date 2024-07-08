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Sitronics Electro вернул более полумиллиона баллов клиентам, участвующим в программе лояльности

За полгода Sitronics Electro начислил своим пользователям 560 тыс. баллов в рамках программы лояльности. Один балл эквивалентен одному рублю. Пользователи уже оплатили зарядные сессии баллами, задействовав 68% от заработанного количества. За первое полугодие 2024 г. оператор зарядной инфраструктуры осуществил более 123 тыс. зарядных сессий, что на 86,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 1 января 2024 г. в мобильном приложении Sitronics Electro начала действовать бонусная программа. Система работает по принципу кешбэка: чем больше заряжаешься, тем больше получаешь баллов. Один балл эквивалентен одному рублю. Всего в программе четыре уровня, максимальный из которых — 5% кешбэка. Пользователи уже оплатили зарядные сессии баллами на сумму 382 тыс., задействовав 68% от заработанного количества.

Накопленными баллами пользователи могут оплатить до 50% стоимости последующих зарядок электромобиля на станциях Sitronics Electro и партнёров. При этом бонусные баллы не сгорают, а начисление обновляется и происходит ежемесячно. За полгода работы программы лояльности один пользователь максимально заработал 5967 баллов.

Sitronics Electro также проводит акции, за которые начисляются баллы. Акция «Зарядись на 100 кВт•ч», проведённая в июне, затронула 580 пользователей, которые дополнительно получили 174 тыс. баллов. Также компания наградила трёх пользователей-рекордсменов своей сети за максимальное потреблённое количество энергии и количество посещённых станций, добавив по 3 тыс. баллов каждому в рамках викторины в честь дня рождения компании.

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«Сегодня общее число клиентов сети зарядных станций Sitronics Electro более 20 тыс. человек и продолжает расти. Мы признательны за такое доверие и стараемся оправдывать ожидания пользователей не только качеством зарядных сессий и количеством ЭЗС, но и сервисом. Будучи клиентоцентричным оператором, нам важно, чтобы на нашей сети зарядных станций было не только надёжно, удобно и безопасно заряжаться, но и выгодно. Поэтому мы особенное внимание уделяем развитию механик лояльности в нашем продукте», — сказал коммерческий директор Sitronics Electro Николай Самохин.

Развитие зарядной сети и совершенствование услуг, доступных через мобильное приложение Sitronics Electro, повлияло и на рост количества зарядных сессий. За первое полугодие 2024 г. оператор зарядной инфраструктуры осуществил более 123 тыс. зарядных сессий, что больше на 86,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и на 96,8% больше, чем в 2022 г.

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