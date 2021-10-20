Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ситроникс
Sitronics
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 557, упоминаний - 1157
Ситроникс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малофеев Константин 98 9
|Сушкевич Антон 56 9
|Пожидаев Николай 16 9
|Глотов Алексей 24 9
|Тараба Дмитрий 23 8
|Щеголев Игорь 676 5
|Дубовсков Андрей 82 4
|Евтушенков Владимир 130 4
|Асланян Сергей 75 4
|Ершов Андрей 45 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Корня Алексей 73 3
|Путин Владимир 1820 3
|Васадзе Леван 5 3
|Катков Алексей 26 2
|Колесов Николай 19 2
|Пьявкин Александр 12 2
|Вольпе Борис 68 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Шилов Сергей 61 2
|Акимов Максим 167 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Кузнецов Павел 13 2
|Родионов Андрей 11 2
|Шадаев Максут 384 1
|Чубайс Анатолий 105 1
|Шамолин Михаил 102 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Меламед Александр 38 1
|Андреев Сергей 39 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 700 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Спиридонов Дмитрий 23 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
|Дрейгер Павел 15 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Чемезов Сергей 121 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756054, в очереди разбора - 659744.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756054, в очереди разбора - 659744.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru