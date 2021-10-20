Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ситроникс
Sitronics


20.10.2021 Ингушетия задолжала «Ситрониксу» сотни миллионов. Компания продолжает оказывать услуги и копит счета 5
20.10.2021 Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера 1
19.10.2021 Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения 3
13.10.2021 Sitronics Group расширила возможности для цифрового мониторинга с помощью дронопортов, спутников и носимых устройств 6
11.10.2021 Sitronics Group начала сотрудничество с АлГУ для разработки проектов цифровой трансформации агропромышленного комплекса 5
08.10.2021 Sitronics Group запустила массовое производство российских серверов 6
01.10.2021 Sitronics KT модернизировала обучающее тренажерное оборудование Чебоксарского тракторного завода 1
24.09.2021 «Ситроникс» заработает миллиарды на установке системы слежки в московских школах 3
21.09.2021 Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения 1
09.09.2021 Sitronics Group начала сотрудничество с Ульяновской областью в сфере цифровой трансформации 3
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 3
03.09.2021 В Sitronics Group назначен вице-президент по продажам и операционной деятельности 2
25.08.2021 Sitronics Group приобрела компанию «Спутникс» 4
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию 5
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 2
15.07.2021 Sitronics KT представила тренажерный комплекс безэкипажного судовождения 2
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
22.06.2021 БФ «Система» и Sitronics Group передали Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею оборудование 2
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 8
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 1
02.06.2021 Sitronics Group представила свои серверы на «Эльбрусах» Минцифры России 4
02.06.2021 Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона 1
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода 5
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
19.05.2021 Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры 1
17.05.2021 Вице-президент Sitronics Group вошел в рабочую группу по цифровым технологиям организации «Цифровая экономика» 5
13.05.2021 Sitronics Group представила решение для модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МЧС России 4
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
15.04.2021 ГК «Ситроникс» разрабатывает сервера на российских процессорах 1
08.04.2021 «Ситроникс» и ТИУ создают центр компетенций в ИТ-cфере 4
22.03.2021 «Ситроникс» реализовала пилотный проект цифрового мониторинга земель 1
11.03.2021 Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска 2
17.02.2021 «Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов 2
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 3
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 1
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 1
28.10.2020 Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы 3
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1

Публикаций - 557, упоминаний - 1157

Ситроникс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 94
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 85
Intracom Telecom 39 37
АФК Система ПАО 991 35
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 25
Microsoft Corporation 11017 21
NVision Group - Энвижн Груп 545 19
SAP SE 3207 17
РТИ 122 17
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 12
Ростелеком Связьинвест 692 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
VK - Mail.ru Group 2482 10
Микрон - Micron 365 9
Verysell - Верисел 90 7
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 7
М2М телематика 165 7
Rambler Group - Рамблер ГК 484 7
Intel Corporation 4152 7
NVision Czech Republic 6 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 5
Ланит ГК 1155 5
Huawei 2726 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 5
АйТи 749 4
Samsung Electronics 5633 4
КНС Групп - Yadro 124 4
Merlion - Мерлион 273 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
МаксимаТелеком 102 4
IBM 3527 4
Ростелеком ЦентрТелеком 188 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 26
Marschall Capital Partners (MCP) 14 7
Башнефть ПАО АНК 90 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 3
Prometheus Capital Partners 5 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
МТС банк 254 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Почта Банк 289 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Совкомбанк ПАО 147 2
X5 Group 599 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
X5 Group - Перекресток 203 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Система Капитал УК 9 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
Cosmos Hotel Group 10 1
Callidus Capital 1 1
Concept Group 7 1
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
РОСНО СК 68 1
Ингушэнерго 6 1
Geromeli Trade 1 1
Alium - Алиум 2 1
Сотка Высоток 4 1
Новамедика 4 1
Белый Ветер 52 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Роснефть НК 367 1
Marshall Capital Partners 63 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Роснано 456 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Правительство РФ 2200 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 1
Правительство Москвы 649 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
Администрация Президента РФ 267 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 20
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 8
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
DDR - Double data rate 1066 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 281 2
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
Big Data - Большие данные 1136 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Intel x86 - Архитектура процессора 991 4
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 4
Google Android 10750 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
Java - Язык программирования 1167 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
IBM Cognos BI 140 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 2
Apple iOS 5741 2
Telegram - Мессенджер 80 1
Apple iPhone 3 383 1
ЭОС Дело СЭД 620 1
Nokia N - серия 238 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Getmobit GM-Box 4 1
Яндекс.Директ 91 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 43 1
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 14 1
Neoflex Reporting Big Data Edition 18 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 1
Neoflex Datagram 5 1
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
SAP Business All-in-One 39 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 10 1
Getmobit GM Smart System 2 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
Linux OS 4243 1
Ред ОС 239 1
Малофеев Константин 98 9
Сушкевич Антон 56 9
Пожидаев Николай 16 9
Глотов Алексей 24 9
Тараба Дмитрий 23 8
Щеголев Игорь 676 5
Дубовсков Андрей 82 4
Евтушенков Владимир 130 4
Асланян Сергей 75 4
Ершов Андрей 45 3
Сапельников Сергей 100 3
Корня Алексей 73 3
Путин Владимир 1820 3
Васадзе Леван 5 3
Катков Алексей 26 2
Колесов Николай 19 2
Пьявкин Александр 12 2
Вольпе Борис 68 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Шилов Сергей 61 2
Акимов Максим 167 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Кузнецов Павел 13 2
Родионов Андрей 11 2
Шадаев Максут 384 1
Чубайс Анатолий 105 1
Шамолин Михаил 102 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Гавриченков Артем 8 1
Меламед Александр 38 1
Андреев Сергей 39 1
Steve Jobs - Стив Джобс 700 1
Овчинников Сергей 24 1
Спиридонов Дмитрий 23 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Карачинский Анатолий 74 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Дрейгер Павел 15 1
Никифорова Светлана 33 1
Чемезов Сергей 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 276
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 79
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 41
Украина 3347 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 25
Европа 3730 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 18
Индия - Республика 2161 16
Россия - ПФО - Казань 1510 14
Восточная Европа 1669 14
Германия - Федеративная Республика 3614 12
Япония 2760 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Россия - СФО - Новосибирск 1956 9
Франция - Французская Республика 2112 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Беларусь - Белоруссия 2081 7
Казахстан - Республика 2621 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
США - Атланта 48 2
Россия - Кронштадт 49 2
Россия - Нижегородская область 737 2
Европа Северная - Скандинавия 273 2
Европа Западная 610 2
Россия - Пензенская область 346 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 227 2
Россия - Ростовская область 860 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
Греция - Греческая Республика 316 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Великая Отечественная война 122 1
Вторая мировая война 255 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Образование в России 328 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 6
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
Стрим-ТВ - телекомпания 79 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Ведомости 259 1
CNews Analytics 1988 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 20
IDC - International Data Corporation 2709 5
CNews Fast рейтинг 29 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
Markets&Markets Research 78 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Mordor Intelligence 8 1
comScore 224 1
IHS iSuppli 274 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756054, в очереди разбора - 659744.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще