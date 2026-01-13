Разделы

Sitronics Electro вернула электромобилистам почти 8 млн баллами в 2025 году

Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) подвела итоги программы лояльности – в 2025 г. пользователи зарядных станций в сети оператора вернули на свои счета почти 8 млн баллов, каждый из которых эквивалентен реальному рублю. Ими электромобилисты активно расплачивались за новые зарядные сессии, потратив суммарно за год 6,5 млн. Доля использованных баллов выросла с 60 до 80%, что говорит о том, что пользователи регулярно используют бонусы для зарядки.

Количество участников также удвоилось и превысило 28 тыс. человек. Самые активные смогли вернуть от 10 до 16 тыс. руб. По словам Андрея Гурленова, генерального директора Sitronics Electro, рост вовлеченности связан с тремя факторами: увеличением числа пользователей, расширением сети партнерских станций и ростом емкости батарей электромобилей.

«Программа показывает, что пользователи видят реальную выгоду. Один из клиентов зарядил Hummer EV почти на 200 кВт⋅ч и частично оплатил сессию бонусами. С помощью кешбэка лояльные пользователи могут существенно снизить итоговую стоимость заряда и нивелировать тем самым естественный рост тарифов», — отметил он.

Программа лояльности была запущена в январе 2024 г. и работает по следующему принципу: чем больше и чаще заряжается пользователь, тем выше процент возврата.

В 2025 г. лидерами по начисленному кешбэку стали пользователи из Москвы и Московской области. В 2024 г. на первом месте был Краснодарский край. Перераспределение связано с ростом числа электромобилей и зарядной активности в регионах.

Сегодня сеть Sitronics Electro включает более 900 зарядных станций по всей стране.

