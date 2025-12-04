В планах Sitronics Group модернизировать более 700 узлов сети Mobile Backhaul в 2026 году

Во второй половине 2025 г. Sitronics Group приступила к реализации проекта модернизации сети Mobile Backhaul одного из федеральных операторов связи. К настоящему моменту обследовано более 100 площадок в десяти регионах, до конца года планируется завершить поставку необходимых устройств и компонентов сети.

В связи с увеличением объемов интернет-трафика и значительным ростом требований к IoT-сценариям, онлайн-играм, видеозвонкам к допустимым задержкам и стабильности операторы активно модернизируют радиосети, увеличивая их емкость и переходя на стандарты 4G и 5G.

Sitronics Group в качестве генерального подрядчика в рамках проекта по модернизации сети Mobile Backhaul выполняет работы по разработке нового сетевого дизайна, замене устаревшего оборудования и миграции трафика на новые узлы.

Оборудование на сетях связи в ближайшее время будет модернизировано в Хабаровске, Владивостоке, Барнауле, Южно-Сахалинске, Томске, Тюмени, Иркутске и в других городах. В планах на 2026 г. – более 700 узлов связи. Наибольший объем работ ожидается в Свердловской и Новосибирской областях.

«Каждый модернизированный узел – это огромное количество абонентов, получающих доступ к услугам связи и высокоскоростной передаче данных. Кроме того, рост трафика требует от инфраструктуры самой высокой пропускной способности при минимальных задержках. Обновленные узлы сети Mobile Backhaul решают эти задачи, при этом прокладка новых оптических линий связи не требуется», – сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.