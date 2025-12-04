Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186573
ИКТ 14464
Организации 11226
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3538
Системы 26466
Персоны 80377
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 877

Backhaul MBH Mobile Backhaul распределительные транспортные сети


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.12.2025 В планах Sitronics Group модернизировать более 700 узлов сети Mobile Backhaul в 2026 году 1
28.03.2017 MRV представила обновленные версии транспондеров 100G с поддержкой QSFP28 1
29.10.2015 Alcatel-Lucent расширила портфель решений TWDM-PON 1
07.04.2015 В 2014 г. протяженность ВОЛС в России выросла на 61,6 тыс. км 1
24.03.2015 Alcatel-Lucent расширила портфель оптических сетевых продуктов, предназначенных для транспортных METRO-сетей 1
16.07.2014 Александр Гольцов - Растет интерес к средствам анализа поведения абонента 1
04.09.2013 К концу 2015 г. ежегодные инвестиции российских операторов в распределительные транспортные сети вырастут до 7 млрд руб. 1
25.09.2012 «АМТ-Груп» разработала стратегию технического развития «Казахтелекома» 1
20.09.2012 Alcatel-Lucent трансформирует региональные сети «ВымпелКом Лтд» 1
17.08.2012 Россия: общая протяженность построенных сетей связи в 2011 г. превысила 79 тыс. км 1
17.08.2012 China Mobile выбрала решение GPON FTTW от Huawei для сетей WLAN Mobile Backhaul 1
28.02.2012 Китайский производитель бюджетного телеком-оборудования открыл офис в России 1
09.06.2011 МТС выбрала решение Alcatel-Lucent для модернизации сети в Центральном и Северо-Западном федеральных округах 1
28.03.2011 Intracom Telecom поставит МТС оборудование для модернизации сети 3G 1
16.02.2011 Huawei продемонстрировала решение Any Connection для сетей MBB 1
09.02.2011 Dialogic представила новое решение для оптимизации передачи мобильного трафика 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Backhaul и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14198 3
Huawei 4216 2
Ростелеком 10299 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9190 2
Компьюлинк ГК - Compulink 446 2
Tellabs 65 2
Энергостройоптик 2 2
Лентелефонстрой - Лентелефонстрой-УМ, ЛТС-УМ - Лентелефонстрой-СКС, ЛТС-СКС - Лентелефонстрой-СМУ, ЛТС-СМУ 16 2
БайкалСвязьЭнергоСтрой 2 2
China Mobile - Shandong Mobile 3 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 75 1
Raisecom 3 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1373 1
China Mobile 420 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3108 1
МегаФон 9881 1
Cisco Systems 5222 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 1
Сател 163 1
Межгорсвязьстрой 8 1
Россети Цифра - МУС Энергетики - ЕЭСТелеком 7 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 697 1
SAS Institute 1032 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
Zelax - Зелакс 90 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 33 1
Казахтелеком 339 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 133 1
Ciena 207 1
Dialogic Corp 92 1
СМУР 2 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 1
РЖД - Российские железные дороги 2000 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 383 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6422 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73048 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11189 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9297 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9605 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2172 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28927 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6688 5
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 5
Backhaul - Транспортная сеть связи - Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 32 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4841 4
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5666 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3789 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4343 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25533 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6634 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5790 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11544 3
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 295 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11967 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26056 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17092 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23001 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8450 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17125 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8767 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1088 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2179 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21968 2
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 247 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10525 2
Carrier Ethernet - Ethernet операторского класса 34 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4001 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 951 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 138 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - Node B 37 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 256 1
Huawei Any Connection 1 1
Dialogic I-Gate 1 1
PTC Intralink 5 1
Intracom Telecom - OmniBAS 4 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
МТС 3G-сеть 121 1
Nokia Alcatel-Lucent PSS - Photonic Service Switch 6 1
Nokia Alcatel-Lucent SAM - Service Aware Manager 3 1
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 1
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 1
Huawei SingleFAN 1 1
Huawei FTTW 1 1
Писаренко Георгий 1 1
Антулинакис Атанасиос 1 1
Ушацкий Андрей 105 1
Гольцов Александр 82 1
Карпов Илья 32 1
Тихонов Александр 68 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Ларионов Олег 3 1
Баранов Григорий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 156636 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45664 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18185 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2663 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8104 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18543 2
Казахстан - Республика 5788 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3176 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3218 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1450 2
Китай - Шаньдун 29 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1352 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53439 1
Азия - Азиатский регион 5746 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1406 1
Китай - Пекин - Beijing 1049 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1867 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3381 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1331 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1637 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1430 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1812 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
Вьетнам - Ханой 49 1
Таиланд - Бангкок 88 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20356 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7345 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11748 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17388 2
Энергетика - Energy - Energetically 5519 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5311 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6093 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2699 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Экономический эффект 1216 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2304 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3184 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4917 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 228 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6781 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2065 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5316 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 4
Strategy Analytics 284 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404893, в очереди разбора - 733303.
Создано именных указателей - 186573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще