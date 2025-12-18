«РТК-Сервис» развернул независимую от спутников систему синхронизации для LTE/5G сетей

«РТК-Сервис», российский интегратор в телеком-отрасли, завершил внедрение решения по доставке фазовой синхронизации для базовых станций (БС) сети LTE TDD через транспортную сеть. Технология позволяет отказаться от использования спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС на каждой БС. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Сервис».

Проект позволил одному из региональных отечественных операторов связи не только обеспечить устойчивую работу базовых станций LTE TDD, но и создать технологический задел для бесшовного перехода на сеть связи пятого поколения (5G).

Отказ от привязки к спутниковым системам позволяет снизить зависимость от иностранных спутниковых группировок, что добавляет автономности связи внутри страны, а также улучшить качество связи в местах, плохо доступных для спутников (тоннели, подземные помещения, плотная городская застройка), а также решить проблему с синхронизацией сети при работе источников помех GPS.

По оценкам экспертов телеком-рынка, из-за растущего потребления трафика уже в 2026 г. емкость существующих сетей LTE в России будет исчерпана. Этот фактор значительно ограничит перспективы увеличения емкости мобильной связи и скорости передачи данных в сети Интернет для абонентов. Внедрение технологии 5G позволит решить проблемы с емкостью сети, обеспечить пользователей более высокой скоростью передачи данных, корпоративным клиентам предоставлять сервисы, требующие низких значений задержки, а также поддержать массовое подключение устройств интернета вещей и датчиков.

Внедрение системы фазовой синхронизации уже обеспечивает стабильный запуск новых БС стандарта LTE и рост скоростей передачи данных для пользователей для улучшения качества предоставляемых услуг. Дополнительным плюсом предложенного «РТК-Сервис» решения стало приведение инфраструктуры оператора в состояние полной готовности к внедрению 5G как нового стандарта сетей связи.

«Ключевой проблемой, которую удалось решить «РТК-Сервис», является требование сверхточной фазовой синхронизации для стандарта LTE TDD. До последнего времени эта проблема решалась исключительно использованием приемников GPS на каждой Базовой станции, что в современных условиях стало ненадежным, а во многих регионах страны – практически невозможным, – сказал Сергей Онянов, заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком».

Инженеры «РТК-Сервис» проработали и развернули альтернативное решение, основанное на комбинации двух передовых технологий: протокола точного времени PTPv2 G.8275.1 profile и технологии Synchronous Ethernet (SyncE). Такой комплексный подход обеспечивает высокую точность синхронизации, она остается стабильной независимо от внешних помех, сложности топологии или нагрузки на сеть.

«Предложенное и реализованное нами решение полностью закрывает проблему фазовой синхронизации в условиях недоступности спутниковых сигналов, – сказал Александр Кастрыкин, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре компании «РТК-Сервис». – Важно понимать, что это не временная мера, а стратегическая инфраструктура. Наше техническое решение не только закрывает текущие задачи по развертыванию LTE TDD, но и служит фундаментом для будущей миграции на стандарты 5G. Мы уверены, что такой подход будет востребован всеми операторами, а также владельцами промышленных сетей, которые планируют развивать свои сети в сторону пятого поколения связи».

Александр Кастрыкин уточнил, что решение было развернуто в конвергентной среде, обеспечивающей объединение мобильного и фиксированного широкополосного доступа (ШПД) в единый поток передачи данных. В отличие от стандартных подходов, где мобильная сеть (Mobile Backhaul, МBH) операторов строится обособленно, в рамках данного проекта была реализована сквозная синхронизация для всей полосы пропускания трафика. Это позволило объединить разнородный трафик в единую инфраструктуру, а заказчику – создать унифицированную сеть и единожды инвестировать в проект.

«Потребителями поставляемого во все точки сети синхросигнала могут быть как сервисы мобильной сети (например, БС), так и сервисы фиксированной сети (например, эмуляции потоков E1 или сети PDH). Наши инженеры смогли преодолеть типичные ограничения, при которых синхронизация обеспечивается только в рамках сетевого сегмента одного вендора. Мы обеспечили интеграцию трафика от различных производителей», – сказал Александр Кастрыкин.

Специалисты «РТК-Сервис» провели комплексные лабораторные испытания, в ходе которых проверили совместимость различного сетевого оборудования, включая маршрутизаторы ведущих производителей, наиболее распространенных на сетях операторов. Разработали и апробировали отказоустойчивую схему распространения синхросигналов, после чего провели модернизацию и настройку более 600 маршрутизаторов на сети заказчика.