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Ростелеком Вестелком РТК-сервис
ООО «РТК-Сервис» - сервисная ИТ-компания, специализирующаяся на сетевых технологиях. РТК-Сервис специализируется на услугах консалтинга в области R&D и дизайна инфраструктуры, построения и редизайна критической инфраструктуры, аутсорсинга функционала NOC операторов связи, технической поддержке мультивендорных сетей, ремонте сетевого оборудования зарубежных производителей. Компания имеет 32 точки присутствия по стране, а также собственную лабораторию тестирования сетевого оборудования.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
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