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Ростелеком Вестелком РТК-сервис

Ростелеком - Вестелком - РТК-сервис

ООО «РТК-Сервис» - сервисная ИТ-компания, специализирующаяся на сетевых технологиях. РТК-Сервис специализируется на услугах консалтинга в области R&D и дизайна инфраструктуры, построения и редизайна критической инфраструктуры, аутсорсинга функционала NOC операторов связи, технической поддержке мультивендорных сетей, ремонте сетевого оборудования зарубежных производителей. Компания имеет 32 точки присутствия по стране, а также собственную лабораторию тестирования сетевого оборудования.

Судебные дела (10) на сумму 16 934 515 ₽
в качестве истца (2) на сумму 11 101 025 ₽
в качестве ответчика (8) на сумму 5 833 489 ₽


01.04.2025 «РТК-Сервис» разработал единый стандарт работ для инженеров, обслуживающих КИИ операторов связи 2
07.03.2025 «Ростелеком» полностью перейдет на российское ПО к концу 2025 года 1
19.02.2025 «РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае 1
13.02.2025 «РТК-Сервис» поддерживает работоспособность Juniper на сети «Ростелекома» 1
16.01.2025 «РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex 1
20.08.2024 Инженеры «РТК-Сервис» сертифицированы для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт» 2
01.07.2024 «РТК-Сервис» расширил каналы связи «Ростелекома» в 36 регионах России 2
13.05.2024 «РТК-Сервис» поможет модернизировать транспортные сети «МегаФона» 1
29.11.2023 Телеком по-русски: как операторы сетей решают проблемы после ухода иностранных вендоров 1
20.11.2023 «РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома» 1
14.11.2023 «РТК-сервис» перенес ядро сети и каналы передачи данных магистрального узла «Ростелеком» на площадку дата-центра М9 2
09.08.2023 «Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» 2
09.08.2023 С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров 2

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9854 8
МегаФон 9141 3
Т8 НТЦ 92 3
Huawei 3992 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 2
Coriant 17 2
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 38 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
Qtech - Кьютэк 176 1
Ростелеком сервис 1 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 208 1
Супертел 18 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
Eltex - Предприятие Элтекс 159 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 11
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 7
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6456 4
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1928 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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