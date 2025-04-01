Ростелеком - Вестелком - РТК-сервис

ООО «РТК-Сервис» - сервисная ИТ-компания, специализирующаяся на сетевых технологиях. РТК-Сервис специализируется на услугах консалтинга в области R&D и дизайна инфраструктуры, построения и редизайна критической инфраструктуры, аутсорсинга функционала NOC операторов связи, технической поддержке мультивендорных сетей, ремонте сетевого оборудования зарубежных производителей. Компания имеет 32 точки присутствия по стране, а также собственную лабораторию тестирования сетевого оборудования.