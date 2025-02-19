Кастрыкин Александр
|19.02.2025
|«РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае 1
|16.01.2025
|«РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex 1
Кастрыкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Вестелком - РТК-сервис 11 2
|Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
|Eltex - Предприятие Элтекс 154 1
|МегаФон 8944 1
|Ростелеком 9746 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1597 1
|Князев Александр 14 1
|Никитин Алексей 29 1
|Кононенко Андрей 8 1
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