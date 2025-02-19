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Кастрыкин Александр



19.02.2025 «РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае 1
16.01.2025 «РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кастрыкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Вестелком - РТК-сервис 11 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
Eltex - Предприятие Элтекс 154 1
МегаФон 8944 1
Ростелеком 9746 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16012 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 2
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5749 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1597 1
Князев Александр 14 1
Никитин Алексей 29 1
Кононенко Андрей 8 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 168 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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