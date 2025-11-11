«Ростелеком» и «РТК-Сервис» завершили пилотный проект по внедрению BRAS российского бренда EcoRouter на сетях связи

ПАО «Ростелеком», провайдер цифровых услуг, при поддержке Центра компетенций по сетевым технологиям компании «РТК-Сервис» запустил первый этап перехода на серверы широкополосного доступа (BRAS) российского производителя EcoRouter (ООО «РДП Инновации»). По итогам успешного тестирования в рамках форвардного контракта проект будет масштабирован во всех федеральных округах России. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Сервис».

Развертывание отечественных BRAS на базе IP/MPLS-маршрутизаторов как ключевого технологически сложного звена сети стало очередным этапом программы модернизации критически важной инфраструктуры, направленной на увеличение пропускной способности, повышение надежности и технологического суверенитета опорной сети оператора связи. Пилотные запуски были проведены в семи городах: Казани, Костроме, Хабаровске, Пскове, Элисте, Абакане и Кургане.

Оборудование EcoRouter полностью встроилось в существующую IP/MPLS-инфраструктуру «Ростелекома». Успешному внедрению предшествовала подготовка в лаборатории сетевого тестирования «РТК-Сервис», где были отработаны все сценарии интеграции. Теперь с помощью отечественных решений оператор выполняет аутентификацию, авторизацию и учет абонентов, а также коммутирует их трафик по собственной магистральной IP/MPLS-сети. Новые BRAS успешно работают с различными внутренними системами биллинга и мониторинга.

Для бесперебойной тарификации и маршрутизации инженеры EcoRouter, «РТК-Сервис» и «Ростелекома» совместно оптимизировали используемые Radius-атрибуты в биллинговых системах оператора. Построенная архитектура позволяет и в дальнейшем наращивать функциональность и улучшать качество сервиса в мультивендорной среде.

«Ростелеком продолжает двигаться по намеченному пути к достижению технологической независимости и переводит на российское оборудование один из самых чувствительных сегментов своей сети. Замена BRAS без потери качества связи для абонентов сначала казалась невероятно сложным процессом. Проект включал в себя множество тестов, интеграцию с биллингом в каждом регионе и долгую опытную эксплуатацию, и мы этот путь прошли. Хочу поблагодарить команды инженеров «РТК-Сервис» и EcoRouter и поздравить с успешным стартом! Именно со стартом, потому что впереди еще много общих задач, которые теперь кажутся вполне решаемыми», – сказал Сергей Онянов, заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком».

«В рамках проекта по внедрению BRAS мы совместно с вендором прошли полный цикл, то есть не просто внедряли готовое решение, а активно участвовали в его создании и адаптации – от лабораторных стендовых испытаний до полномасштабной доработки функционала оборудования и ПО и последующей интеграции в сеть оператора. Все этапы были направлены на безусловное соответствие высочайшим стандартам ПАО «Ростелеком» в части качества и надежности. Успешный запуск российских серверов в промышленную эксплуатацию стал результатом слаженного партнерства. Впереди еще много работы в рамках следующего этапа по масштабированию проекта», – сказал Александр Кастрыкин, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре компании «РТК-Сервис».

«Для EcoRouter партнерство с лидером телеком-рынка – знаковое событие. Запуск наших BRAS на сети «Ростелекома» является строгой проверкой на прочность и подтверждением готовности наших решений для работы в сетях операторского класса любой сложности. Мы видим, что проекты по обеспечению технологического суверенитета в телекоммуникационной отрасли наконец переходят от пилотных зон к полномасштабным внедрениям, и гордимся, что наше оборудование вносит значимый вклад в этот процесс», – сказал Николай Гузаков, генеральный директор EcoRouter.