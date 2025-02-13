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Кононенко Андрей



13.02.2025 «РТК-Сервис» поддерживает работоспособность Juniper на сети «Ростелекома» 1
01.07.2024 «РТК-Сервис» расширил каналы связи «Ростелекома» в 36 регионах России 1
13.05.2024 «РТК-Сервис» поможет модернизировать транспортные сети «МегаФона» 1
29.11.2023 Телеком по-русски: как операторы сетей решают проблемы после ухода иностранных вендоров 1
20.11.2023 «РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома» 1
09.08.2023 «Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» 1
09.08.2023 С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Кононенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Вестелком - РТК-сервис 10 6
Ростелеком 9737 4
Т8 НТЦ 84 3
Huawei 3946 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
Coriant 16 2
МегаФон 8916 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
Супертел 14 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
Qtech - Кьютэк 172 1
Ростелеком сервис 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66516 6
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6418 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1898 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1593 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2715 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 486 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2501 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 244 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9387 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1326 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 534 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8210 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1866 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 315 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1590 2
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 1
Шуба Виталий 6 1
Сапунов Алексей 37 1
Криштофович Андрей 3 1
Марченко Константин 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145072 7
Азия - Азиатский регион 5550 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43354 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 891 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 918 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 391 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1479 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6975 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 848 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов 4 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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