Кононенко Андрей
Кононенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Вестелком - РТК-сервис 10 6
|Ростелеком 9737 4
|Т8 НТЦ 84 3
|Huawei 3946 2
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
|Coriant 16 2
|МегаФон 8916 2
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
|Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
|Супертел 14 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
|Qtech - Кьютэк 172 1
|Ростелеком сервис 1 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1590 2
|Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 1
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